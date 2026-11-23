A- A+

RECIFE IV Congresso Nacional do ProfHistória reúne pesquisadores no Recife a partir desta terça (24) Evento segue até sexta-feira (27), com atividades na UPE e em outros espaços da cidade; programação inclui debates sobre democracia, educação e formação de professores

O Recife recebe, a partir desta terça-feira (24), o IV Congresso Nacional do ProfHistória, com programação até sexta-feira (27). O evento reúne pesquisadores, professores e estudantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior para discutir o ensino de História e os desafios da educação em uma sociedade plural.

A Universidade de Pernambuco (UPE) está entre as instituições que recebem as atividades.

Com o tema “Ensino de História e Democracia: desafios e perspectivas em uma sociedade plural”, o congresso ultrapassou mil inscritos e terá conferência de abertura, mesas temáticas, Grupos de Reflexão Docente (GRDs), lançamentos de livros, aula espetáculo, plenária final e atividade de campo.

Debates

A programação aborda questões como o ensino de História diante de temas sensíveis, a democratização da pós-graduação, a emergência climática e as pesquisas desenvolvidas na área.

Os encontros também promovem a troca de experiências entre professores da educação básica e pesquisadores de instituições de ensino.

Na UPE, as atividades serão realizadas no Auditório Clélio Lemos, da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP), na Escola Politécnica de Pernambuco (POLI) e no Instituto Confúcio da universidade.

O congresso também terá atividades no Centro de Formação de Educadores Professor Paulo Freire, na Madalena, e na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Derby. A programação reúne instituições de ensino e pesquisa para discutir práticas pedagógicas e formação docente.

A programação completa do congresso está disponível no site oficial do evento.

O evento é promovido pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória), em parceria com a UPE, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), com apoio da Associação Nacional de História (ANPUH), seção Pernambuco.

Veja também