Palestra IV Encontro Café com Freud debate o "mal-estar na atualidade" em evento gratuito no Recife Encontro será realizado no próximo domingo (4) e mostra como conectar os conceitos de Freud à nossa realidade

No próximo domingo (4), às 10h, a Ressignificar Escola de Psicanálise (REP) realiza o "IV Encontro Café com Freud". O evento, gratuito, é voltado para estudantes, profissionais da área de saúde mental e áreas afins, e ocorre na Livraria do Jardim, na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, no Recife.

Nesta edição, o tema do encontro será: “O mal-estar na atualidade: conectar os conceitos de Freud à nossa realidade". Os palestrantes serão os psicanalistas Adulccio Lucena e Adriana Almeida e na mediação Jaqueline Amorim e Edgar Diniz, também profissionais da área.

"Será mais um evento aberto ao público, onde o objeto é trocar conhecimentos em busca de uma saúde mental de qualidade", disse Jaqueline Amorim, diretora da Ressignificar Escola de Psicanálise. As inscrições podem ser feitas através deste link.

A partir das 9h terá uma apresentação especial com Tânia Santos e Nunes Baresi em voz e violão. Na sequência será iniciada a roda de conversa entre palestrantes, mediadores e estudantes.

