Ivermectina: 5 anos depois da pandemia, cresce novamente o interesse pelo medicamento

Joe Grinsteiner é uma personalidade on-line gregária que promove o medicamento antiparasitário ivermectina. Em um vídeo recente no Facebook, ele mostrou um tubo de pasta de ivermectina de uso veterinário — o tipo feito para desparasitar cavalos. Ele apertou o tubo. Então lambeu um gole da coisa e engoliu.

— Que delícia — diz Grinsteiner no vídeo de 25 de fevereiro, uma das várias postagens relacionadas à ivermectina que ele fez e que atraíram milhões de visualizações no Facebook este ano. — Na verdade, isso tem gosto de câncer morto — completa.

A ivermectina, um medicamento comprovado para tratar certas doenças parasitárias, explodiu em popularidade durante a pandemia em meio a falsas alegações de que poderia tratar ou prevenir a Covid-19.

Agora — apesar de uma mensagem persistente de autoridades federais de saúde de que seus benefícios médicos são limitados — o interesse pela ivermectina está aumentando novamente, particularmente entre os conservadores americanos que estão vendo-a promovida por influenciadores de direita.

Grinsteiner, 54, é um apoiador do presidente Donald Trump e um artista de música country que mora na zona rural de Michigan.

Ele afirmou em seus vídeos que a ivermectina curou seu câncer de pele, assim como o câncer cervical de sua esposa. Em um vídeo no mês passado, ele disse que uma mulher lhe contou que seu filho autista não verbal havia se tornado verbal após usar ivermectina.

Em uma entrevista recente por telefone, Grinsteiner disse que toma uma dose diária de ivermectina para manter seu bem-estar geral.

Não há evidências que sustentem que as pessoas tomem ivermectina para tratar câncer ou autismo. No entanto, Grinsteiner acredita que os estabelecimentos médicos e políticos querem apenas impedir que as pessoas comuns descubram os poderes de cura de um medicamento relativamente acessível.

— Esses caras são absolutamente movidos por dinheiro — diz em um vídeo. — E quando digo "esses caras", estou falando de todos aqueles políticos em Washington recebendo dinheiro da Big Pharma.

De fato, a ivermectina se tornou uma espécie de chapéu MAGA farmacológico duradouro: um símbolo de resistência que alguns no movimento descrevem como uma cabala elitista e corrupta de políticos, cientistas e especialistas médicos.

Embora muitos desses especialistas temam que a desinformação sobre a ivermectina possa levar a overdoses — ou levar as pessoas a rejeitar tratamentos comprovados para Covid ou outras doenças — legisladores conservadores em vários estados estão promovendo uma legislação que permitiria que a ivermectina fosse vendida sem receita, muitas vezes em nome da liberdade médica.

Na semana passada, a governadora do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, assinou uma lei permitindo que a ivermectina fosse vendida sem receita.

Outra legislação está pendente em pelo menos seis outros estados: Kentucky, Virgínia Ocidental, Louisiana, Geórgia, Alabama e Texas. Em 2022, o Tennessee aprovou uma lei tornando mais fácil obter ivermectina de um farmacêutico.

O secretário de saúde de Trump, Robert F. Kennedy Jr., abraçou no passado a ideia de que a ivermectina pode tratar a Covid, mas se ele tentará integrar o medicamento em sua agenda "Make America Healthy Again" ("Torne a América saudável novamente", em tradução livre) ainda não está claro.

Kennedy não respondeu a um pedido de entrevista para este artigo.

Mas em 2021, ele entrou com uma petição na Food and Drug Administration (FDA) pedindo às autoridades que desautorizassem a vacina da Covid, argumentando que a ivermectina era mais segura.

A FDA continua enfatizando que não autorizou ou aprovou a ivermectina para tratar a Covid, observando em seu site que "os dados de ensaios clínicos atualmente disponíveis não demonstram que a ivermectina é eficaz contra a Covid-19 em humanos".

O médico Robert Califf, que liderou a FDA durante os governos Obama e Biden, disse que estava preocupado com as pessoas escolhendo a ivermectina em vez de tratamentos comprovados, como vacinação para Covid ou quimioterapia para câncer.

Ele disse que também estava preocupado com overdoses, principalmente em pessoas que tomam a forma veterinária do medicamento.

Em altas doses, a ivermectina pode ser tóxica e causar problemas no sistema nervoso central, como visão turva, confusão e convulsões. A FDA também alertou que altas doses podem levar ao coma ou à morte.

A mídia de direita, no entanto, está cheia de anúncios para o medicamento; alguns anúncios o descrevem como um componente essencial dos kits de ferramentas de sobrevivência.

O site Gateway Pundit publicou recentemente uma postagem patrocinada de uma empresa online que oferece ivermectina prescrita para fins de "estoque", com uma ilustração de uma cena de rua pós-apocalíptica.

Duas figuras importantes no movimento MAGA — o ex-deputado Matt Gaetz, R-Fla., e Dan Bongino, vice-diretor do FBI — promoveram a All Family Pharmacy, uma empresa online que distribui ivermectina com "uma prescrição de nossos médicos licenciados".

