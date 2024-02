Ivete Sangalo em Salvador: trio elétrico quase tomba e explosão de tubo de gás deixa feridos

A- A+

O trio elétrico da cantora Ivete Sangalo apresentou problemas na noite dessa segunda-feira (12), durante desfile no circuito Barra-Ondina, com o bloco Coruja, em Salvador.

Imagens que circulam nas redes sociais, de transmissões ao vivo do evento, mostram que o trio de Ivete quase tombou em meio a multidão. A situação ocorreu durante a participação da cantora Gloria Groove.

Sangalo chegou a interromper a apresentação e pedir que convidados que estavam no trio fossem para o outro lado para dividir o peso.

Antes do ocorrido, um defeito na mangueira do tanque de gás carbônico do trio elétrico da Ivete também deixou duas pessoas com ferimentos leves.



O defeito fez com que a equipe técnica liberasse todo o gás, que é usado como elemento cenográfico da apresentação. Devido aos incidentes, a equipe decidiu retirar os convidados do trio por questões de segurança.



