ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO Iza, Beyoncé e Shakira: nomes de cantoras dominam batismo de pets no Brasil O Top 20 é liderado por Diana Ross, seguida de Lady Gaga e Tina Turner

Um levantamento feito pela Petlove, a partir de dados de 1,8 milhão de animais cadastrados, apontou que cantoras internacionais e atrações ligadas ao festival The Town estão entre as principais inspirações na hora de batizar cães e gatos no Brasil.

O Top 20 é liderado por Diana Ross, seguida de Lady Gaga e Tina Turner. Outras artistas como Shakira, Taylor Swift, Britney Spears, Rihanna, Madonna e Beyoncé também aparecem entre os nomes mais usados por tutores.

As 20 divas mais lembradas:

Diana (Ross) Lady (Gaga) Tina (Turner) Shakira Pink Sabrina (Carpenter) Donna (Summer) Taylor (Swift) Britney (Spears) Olivia (Rodrigo) Rihanna Miley (Cyrus) Cher Céline (Dion) Adele Alicia (Keys) Mariah (Carey) Madonna Ariana (Grande) Beyoncé

O efeito The Town

Além das divas internacionais, nomes ligados ao festival The Town também aparecem com destaque. O mais escolhido foi João Gomes, seguido por Don Toliver e Natasha Bedingfield. Entre os brasileiros, também se destacam Iza, Glória Groove, Pitty, Péricles, Joelma e Ivete Sangalo.

Top 10 relacionados ao festival:

João (Gomes) Don (Toliver) Natasha (Bedingfield) Iza Boy (Bruna) Glória (Groove) Pitty Péricles Joelma Ivete (Sangalo)

