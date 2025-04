"Já brigaram?": Papa Francisco deu conselho a recém-casados para relacionamento duradouro; veja qual

A- A+

Com a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira, aos 88 anos, fiéis prestaram homenagens nas redes sociais e compartilharam vídeos de gestos e discursos do argentino que repercutiram pelo mundo.

Num desses registros, o Pontífice dá ouvidos a um jovem casal que acabara de subir ao altar e pedira ao chefe da Igreja Católica um conselho para manter um relacionamento duradouro.

O vídeo em que Francisco aconselha o casal acumulou milhões de visualizações no X e voltou a viralizar nesta segunda.

— Papa Francisco, pode nos dar um conselho? Acabamos de nos casar — diz o marido.

— Já brigaram? — pergunta o Papa.

— Estamos juntos há 6 anos — ressaltou o rapaz.

— Briguem o quanto quiserem, contanto que haja paz no fim do dia. Uma carícia já está bom. Porque a guerra fria no dia seguinte é muito perigosa — ressaltou Francisco.

