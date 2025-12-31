Qua, 31 de Dezembro

ANO NOVO

Já é 2026! Austrália, Coreia do Sul, Filipinas e outros países celebram chegada do novo ano; fotos

Imagens mostram a diversidade de tradições e a alegria por um novo começo, marcando as primeiras horas de 2026 do outro lado do mundo

Já é 2026 na AustráliaJá é 2026 na Austrália - Foto: Saeed Khan/AFP

 Diversos países ao redor do globo já celebraram a chegada de 2026. Com espetáculos pirotécnicos, fogos de artifício e gente reunida, nações como China, Coreia do Sul, Filipinas, Sri Lanka e Indonésia comemoraram o início do novo ano.

As imagens mostram a diversidade de tradições e a alegria por um novo começo, marcando as primeiras horas de 2026 do outro lado do mundo.

Confira as fotos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

