A- A+

ANO NOVO Já é 2026! Austrália, Coreia do Sul, Filipinas e outros países celebram chegada do novo ano; fotos Imagens mostram a diversidade de tradições e a alegria por um novo começo, marcando as primeiras horas de 2026 do outro lado do mundo

Diversos países ao redor do globo já celebraram a chegada de 2026. Com espetáculos pirotécnicos, fogos de artifício e gente reunida, nações como China, Coreia do Sul, Filipinas, Sri Lanka e Indonésia comemoraram o início do novo ano.

As imagens mostram a diversidade de tradições e a alegria por um novo começo, marcando as primeiras horas de 2026 do outro lado do mundo.

Confira as fotos:

Veja também