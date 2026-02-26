A- A+

CASO RENATA ALVES "Já existia uma animosidade entre eles": defesa de réu acusado de matar a ex quer "condenação justa" O júri foi retomado por volta das 9h desta quinta-feira (26), no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife

Entrou no segundo dia nesta quinta-feira (26) o julgamento do psicólogo João Raimundo Vieira da Silva de Araújo, acusado de matar a ex-companheira, a administradora Renata Alves Costa, de 35 anos, em Campo Grande, Zona Norte da capital pernambucana. O crime aconteceu em 6 de agosto de 2022.

O júri foi retomado por volta das 9h desta quinta-feira (26), no Fórum Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, área central do Recife. Quem preside a sessão que chega à fase final é o juiz José Carlos Vasconcelos Filho.

A advogada de João, Ana Paula Arruda, falou com a Folha de Pernambuco sobre a tese da defesa. Ela contou que vai continuar trabalhando com a ideia de que o homicídio não deve ser qualificado como modo cruel. O objetivo é remover qualificadoras do processo e demonstrar as circunstâncias de como ocorreu o crime.

“A gente vai tentar trabalhar para decotar essa qualificadora e a surpresa, uma vez que já existia uma animosidade entre o casal. Renata já sabia que João tinha arma. Uma vez ela chegou a falar para uma amiga que se um dia ela [Renata] fosse à casa de João e não voltasse, procurasse o corpo lá. Mesmo sendo uma brincadeira, tudo isso ficou registrado. Hoje a gente vai utilizar o que traz nos autos para fazer o melhor para o réu. Não estamos aqui para pedir absolvição. O homicídio aconteceu, mas nós vamos tentar minorar os danos para que ele seja condenado de uma forma justa”, argumenta.

Sobre a simulação citada pela mãe da vítima, que aconteceu na sessão de quarta-feira (25), a advogada respondeu que a perícia tanatoscópica do caso traz inconclusão sobre a posição em que Renata estava no dia em que foi morta, mas o documento, ainda segundo Ana Paula, alega que ela não estava deitada.

“Nós mostramos para os jurados. Eu deitei no chão e nós simulamos o tamanho do quarto, a disposição dos móveis e eu me coloquei no local da cama onde Renata estava deitada, com o cotovelo esquerdo encostado segurando a cabeça no colchão”, relembrou.

A mãe de Renata, Kátia Alves, criticou a simulação. "Foi ridículo ela ter se deitado no chão para simular que tinha sido um acidente e ele mostrando lá, como se fosse uma arma, para dizer que foi um acidente. Eu não sei como que uma mulher se passa para isso", reclamou.

Júri

O júri entra nesta quinta-feira na fase de debates, onde há sustentação oral da defesa e acusação. A duração é de até cinco horas, ou seja, tudo deve acabar neste segundo dia.

Na quarta-feira (25), foram ouvidas duas testemunhas de acusação que eram amigas da vítima e o acusado, que não teve testemunha. Logo após vieram as perguntas do júri e a sessão foi suspensa por volta das 20h.

João, que usava tornozeleira eletrônica quando se envolveu com a vítima, está sendo julgado por cárcere privado, tentativa de cárcere privado, violência sexual, lesões corporais em contexto de violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

O crime

Renata foi morta com um tiro na cabeça no apartamento onde morava, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife, aos 35 anos. A vítima, inclusive, já havia sido agredida pelo então companheiro. No dia do crime, João Raimundo Vieira da Silva de Araújo cumpria prisão domiciliar pelas agressões, rompeu a tornozeleira eletrônica e a assassinou.



João Raimundo foi preso dois dias depois do crime em um aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) por feminicídio, sequestro e cárcere privado.

