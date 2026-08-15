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SAÚDE Já ouviu falar do anel inteligente? Conheça o acessório que está viralizando entre os jovens Dispositivo monitora indicadores como sono, frequência cardíaca e temperatura corporal, além de oferecer funções para o dia a dia

Discretos e semelhantes a joias convencionais, os anéis inteligentes vêm ganhando espaço entre os jovens por reunirem recursos voltados ao acompanhamento da saúde e do bem-estar. Os modelos podem chegar a R$ 6 mil e utilizam sensores para registrar diferentes dados do corpo, como frequência cardíaca, temperatura, nível de oxigênio no sangue e padrões de sono.

Além do monitoramento, a tecnologia oferece outras funções. Dependendo do modelo, é possível fazer pagamentos por aproximação, receber notificações por vibração e até realizar autenticação em dois fatores.

Como funciona

Uma das diferenças em relação aos relógios inteligentes está na maneira de apresentar os dados. Como não possuem tela, os registros feitos pelos sensores não ficam disponíveis diretamente no objeto.

Para consultar as métricas, é necessário conectar o dispositivo ao celular. Os dados ficam reunidos em um aplicativo, que também permite ajustar configurações e personalizar os recursos disponíveis.

O formato compacto é outro atrativo. Em comparação com outros dispositivos vestíveis, como os relógios, o anel passa mais despercebido e pode ser usado em diferentes situações, sem perder a aparência de uma joia convencional.

A autonomia também chama atenção. Alguns modelos permanecem em funcionamento por vários dias antes de precisarem ser recarregados. Como ficam em contato com o corpo durante longos períodos, conseguem registrar dados de forma contínua.

Por outro lado, a ausência de uma tela impede que as métricas sejam consultadas diretamente no dedo. Para acompanhar os resultados, é necessário recorrer ao celular e ao aplicativo correspondente.

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