Já pensando na próxima folga? Veja quais são os próximos feriados nacionais do 2º semestre

A- A+

Para quem vive a correria da rotina, a folga no meio da semana ou o descanso prolongado junto ao sábado e domingo dá um fôlego extra. Depois do Dia da Independência nesta segunda-feira, 7, o segundo semestre de 2026 ainda tem mais cinco feriados nacionais para recarregar as energias.



O primeiro deles é o feriado de 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida, data que também é celebrado o Dia das Crianças. Em seguida, 2 de novembro, Dia de Finados, que também cai numa segunda-feira e abre espaço para outro descanso prolongado.



Já em 15 de novembro, domingo, é celebrada a Proclamação da República - feriado que, por cair em dia já de folga, não altera a rotina de trabalho da maioria.



A sequência de feriadões continua em 20 de novembro, quando se comemora o Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra. E o ano se encerra com o Natal, em 25 de dezembro, sexta-feira.



Veja abaixo todos os feriados do ano.



Próximos feriados nacionais de 2026

Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro (segunda-feira)



Finados 2 de novembro (segunda-feira)



Proclamação da República 15 de novembro (domingo)



Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra 20 de novembro (sexta-feira)



Natal 25 de dezembro (sexta-feira)



Pontos facultativos

Dia do Servidor Público 28 de outubro (quarta-feira)



Véspera de Natal 24 de dezembro (quinta-feira) após às 13h



Véspera de Ano Novo 31 de dezembro (quinta-feira) após às 13h

Veja também