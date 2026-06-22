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SAÚDE Já sentiu que a cafeína do chá age de forma diferente da cafeína do café? Saiba por que isso ocorre Pesquisas mostram que apesar da presença de cafeína, os efeitos mais relaxantes do chá estão associados à presença de um composto chamado L-teanina

Café e chá definitivamente carregam certos estereótipos. Quando você pensa em alguém tomando café o dia todo, imagina uma pessoa agitada, apressada, talvez um pouco irritada. O chá, por outro lado, transmite uma sensação de calma, e, no entanto, em termos de composição de cafeína, eles não são tão diferentes assim, de acordo com informações do site especializado IFL Science.

Um estudo de 2008, que analisou 20 produtos comerciais de chá, descobriu que o teor de cafeína entre as variedades variava de 14 a 61 miligramas por porção. O teor do composto no café varia dependendo do tamanho e do tipo da bebida. Um expresso duplo, por exemplo, tem entre 60 e 100 miligramas de cafeína, enquanto uma xícara média varia de 65 a 120 miligramas, de acordo com a Universidade de Washington.

Então, por que associamos o café a um estímulo mais intenso para despertar, enquanto o chá proporciona um despertar mais suave? Aparentemente, a resposta está em uma substância chamada L-teanina.

A L-teanina é um aminoácido que ocorre naturalmente na planta do chá Camellia sinensis. Na verdade, é bastante rara na natureza, encontrada apenas no chá e em alguns cogumelos, e não está presente nos grãos de café.

Isso significa que sua xícara de chá difere do café por fornecer cafeína acompanhada de uma dose extra de L-teanina, que parece ter uma influência positiva em nossa capacidade de concentração.





Um estudo controlado realizado em 2010 administrou um placebo ou uma combinação de L-teanina e cafeína a 44 jovens adultos para observar se e como isso alterava o desempenho cognitivo dos participantes. Os resultados mostraram que a L-teanina e a cafeína melhoraram significativamente a precisão e o estado de alerta.

Também reduziram o cansaço, embora seja importante observar que alguns desses efeitos foram autorrelatados. As quantidades de cafeína e L-teanina também eram superiores às encontradas tipicamente em uma xícara de chá.

Para abordar essa questão, um estudo posterior, de 2015, utilizou quantidades mais condizentes com duas xícaras de chá e encontrou poucas evidências de benefícios da L-teanina isoladamente (embora ela tenha alterado os padrões de fluxo sanguíneo no cérebro). No entanto, quando combinada com cafeína, apresentou os benefícios mais consistentes para a atenção e a cognição.

O interessante é que, embora a cafeína sozinha tenha aumentado o estado de alerta, os participantes se saíram melhor quando combinada com L-teanina, sem apresentar a mesma agitação associada ao excesso de cafeína. Parece que a L-teanina proporciona um impulso extra sem causar os efeitos colaterais negativos de uma overdose de café.

Isso não significa que o café seja uma bebida ruim. Pesquisas recentes descobriram que ele pode nos manter jovens e também ser benéfico para o coração. Além de proporcionar um estado de alerta mais relaxado, o consumo regular de chá tem sido associado a mudanças benéficas no cérebro.

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