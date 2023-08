Já sentiu tremor ocular? Entenda o que significa a contração involuntária nas pálpebras

A- A+

Em um momento agitado e marcado por estímulos incessantes, o estresse surgiu como um dos males mais frequentes. Em meio a um turbilhão de responsabilidades a que muitas vezes o corpo é submetido, o estresse encontrou um cúmplice inesperado em pequenas partes como o tremor prematuro e preocupante de um olho ou de uma pálpebra.

Precisamente, sentir um tremor na região é uma sensação mais comum do que se pensa e por isso, às vezes, desperta o medo de que esteja ligado a um problema de saúde. Essa "batida ou tremor" é caracterizada por aparecer repentinamente, a qualquer momento e causar grande incômodo e desconforto. Às vezes, essa contração da pálpebra pode ser um episódio temporário, mas, em outros casos, pode se tornar um sintoma mais profundo e revelador da intensidade com que a vida é realizada no dia a dia.

“Às vezes funciona como um carro: quando o motor esquenta, acende uma luz vermelha indicando que é preciso parar:. O fato de isso acontecer com você fala do fato de que as revoluções devem ser reduzidas”, diz o Médico Rogelio Ribes Escudero, chefe de transplante de córnea do Hospital Alemão, na Argentina.

Escudero explica que quando a pálpebra “bate ou treme” ocorre o que na medicina se chama de mioquimia palpebral: pequenos espasmos ou contrações espontâneas da musculatura palpebral que ocorrem involuntariamente. No campo da medicina, isso é entendido como um distúrbio que ocorre quando o músculo que envolve a pálpebra, em vez de se contrair e fechar, faz com que as fibras oculares tremam.

Algo que preocupa quem tem essa condição é o medo de que os batimentos cardíacos sejam visíveis a olho nu. No entanto, como indica Escudero, esses movimentos são quase indetectáveis para quem vê de fora e há até ocasiões em que não há sequer um movimento real dos olhos, mas a pessoa sente a sensação de tremor e acredita que seja visível.

“O que acontece é uma espécie de contração ou pulsação de várias partes da pálpebra que dura por curtos períodos de tempo e costuma acontecer principalmente na parte inferior. O olho em si não se move, mas há apenas uma sensação de que está se contraindo como se tivesse um verme sob a pele”, explica Alejandro Guillermo Andersson, neurologista e diretor do Instituto de Neurologia de Buenos Aires.

Andersson aponta que as mioquimias devem ser diferenciadas do blefaroespasmo — espasmo de todo o músculo que envolve o olho — que faz com que o olho feche completamente e que em alguns casos pode causar cegueira funcional. Por outro lado, e em relação à mioquimia, Escudero explica que o tremor não é exclusivo do olho, podendo por vezes ocorrer também em outras partes do corpo, como o ombro ou a perna.

"Os pacientes chegam muito nervosos e acham que tem alguma coisa no olho. Eu explico para eles ficarem calmos e que geralmente é produto de ansiedade ou estresse. Eles não precisam dar muita importância porque senão ficam nervosos e se alimentam o desconforto", diz Andersson.

Tremor ou latejamento no olho: causas e tratamentos

Fadiga e estresse são as causas mais comuns, segundo os dois profissionais. Justamente por isso, eles aconselham os pacientes a diminuírem a intensidade com que vivem o dia a dia. Precisamente, a prevenção está mais relacionada a uma melhora na qualidade de vida do que a tratamentos ou mudanças drásticas na atividade física ou na dieta.

“Isso também ocorre devido a transtornos de ansiedade ou ao consumo de substâncias estimulantes como cafeína, chá, mate ou similares, que são tão fortes que costumam desencadear mioquimias”, responde Andersson.

Uma vez que o tremor ocular é detectado e um especialista é consultado, o médico provavelmente irá encaminhar o paciente a um oftalmologista para exames e para descartar qualquer outro tipo de diagnóstico que deva ser tratado imediatamente.

“É uma consulta muito frequente porque os pacientes chegam muito nervosos e acham que tem alguma coisa no olho. Eu explico a eles para ficarem calmos e que geralmente é produto de ansiedade ou estresse. Eles não precisam dar muita importância porque senão ficam nervosos e alimentam essa mioquimia ”, diz o médico.

Para descartar riscos graves, os médicos ressaltam que essa sensação de latejar nos olhos não está relacionada à pressão ocular ou ao risco de sofrer um derrame. Pode até durar segundos ou se repetir por dias ou semanas, mas em algum momento acaba desaparecendo.

Quando se trata de como tratar a sensação ou parar o desconforto, a Academia Americana de Oftalmologia aponta que existem algumas opções para tratar a condição caso seja um desconforto persistente. O tratamento mais eficaz apontado por eles são as injeções de toxina botulínica nos músculos oculares , que agem como relaxante muscular. Entre um dia e duas semanas após a injeção, os tremores começam a desaparecer e o alívio dura pelo menos três meses.

Se as injeções não forem recomendadas ou aprovadas por um profissional, o oftalmologista pode prescrever uma combinação apropriada de medicamentos para ajudar a diminuir o latejar/tremor do olho.

