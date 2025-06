A- A+

SAÚDE Já sonhou com dentes caindo? A ciência explica por que isso acontece Crença popular diz que sonhar com dentes caindo pode ser profecia de morte, mas pesquisadores têm outra explicação

“Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade”, escreveu Raul Seixas em “Prelúdio”. E quando se trata de dar sentido ao que “vivemos” quando dormimos, os versos são confirmados pela ciência, já que pesquisadores da Universidade Ben-Gurion do Neguev, em Israel, descobriram a possível razão de sonhos que envolvem dente caindo ser tão comum — e ter um sentido na vida real.

De acordo com os cientistas do Laboratório de Consciência e Psicopatologia da Universidade israelense, há uma correlação entre eventos fisiológicos e psicológicos. Assim, os sonhos que envolvem perda dos dentes podem sugerir uma irritação ou outros problemas dentários ao acordar.





A descoberta partiu de um estudo realizado com 210 estudantes de graduação. Eles preencheram questionários elaborados para avaliar suas “alucinações” noturnas, bem como seus níveis de sofrimento psicológico e qualidade do sono. O estudo foi publicado na revista científica Frontiers.

Ao longo do texto, Naama Rozen e Nirit Soffer-Dudek, autoras do estudo, escrevem que esses sonhos não se enquadram na chamada “hipótese da continuidade”, que afirma que os nossos sonhos devem de alguma forma refletir as nossas experiências de vida.

“Em outras palavras, é difícil explicar por que tantas pessoas sonham, às vezes regularmente, com a experiência de dentes caindo, quebrando ou apodrecendo, experiências que não são particularmente comuns na vida de adultos. Sonhos com dentes caindo ou apodrecendo são um dos temas de sonho típicos mais comuns e universais”, escrevem as pesquisadoras.

Segundo elas, cerca de 40% das pessoas experimentam pelo menos um sonho desses na vida.

"Esse tipo de ‘pensamento noturno’ é tão prevalente que até foi retratado na mídia popular, como no filme ‘Divertida Mente’, da Disney, onde foi mostrado como uma manifestação de angústia”, acrescentam.

Mas ao contrário do filme, a descoberta evidencia que dentes caindo em sonhos não estão associados de forma alguma ao sofrimento, tampouco com outros sintomas psicológicos, e podem apenas refletir uma sensação corporal real.

