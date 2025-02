"Já superamos várias crises e saímos mais fortes", afirma presidente do Eurogrupo

A- A+

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, falou sobre os desafios e as perspectivas econômicas da zona do euro após reunião de nesta segunda-feira, 17, do grupo. Ele destacou a resiliência da região, lembrando que "já superamos várias crises e saímos mais fortes".

Segundo Donohoe, mesmo com o impacto do "choque energético" que ainda afeta partes da economia, a área do euro se mostrou mais robusta do que muitos imaginavam. "Fomos mais resilientes do que muitos esperavam", afirmou.

Durante o encontro, o grupo discutiu os avanços da Bulgária em seu caminho para adotar o euro, além das condições econômicas globais em rápida mudança.



Donohoe sublinhou que os países da área do euro precisam permanecer unidos e continuar avançando em sua recuperação, apontando que, apesar das dificuldades, a união monetária continua forte.

O Eurogrupo também aprovou a recomendação para a política econômica da zona do euro para este ano, com foco em três áreas prioritárias: competitividade, resiliência e estabilidade.



Donohoe ressaltou que a recomendação é de grande importância e o grupo se comprometeu a acompanhá-la de maneira mais eficaz, especialmente no que diz respeito à competitividade da região.

Além disso, foi definido um programa de trabalho para os próximos meses, com ênfase em cinco áreas essenciais: coordenação orçamentária, mercados de capitais, união bancária, produtividade e o papel internacional do euro, tema que ganha relevância em meio ao atual cenário geopolítico, de acordo com o presidente do Eurogrupo.

Segundo Donohoe, "estamos aqui para entregar resultados para nossas economias, para nossos cidadãos e para navegar por águas turbulentas".

A reunião também incluiu a apresentação das prioridades políticas dos novos governos da Bélgica e da Irlanda, fechando com o compromisso renovado dos países europeus com a estabilidade e o futuro da união monetária.



