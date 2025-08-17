A- A+

prazeres Jaboatão: ação de combate a rolezinhos termina com pessoas em delegacias e policial atropelado Operação foi realizada pela Polícia Militar de Pernambuco em parceria com o Detran-PE

Ação realizada conjuntamente entre a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), através do 6º BPM e do setor de inteligência, e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE), na noite do sábado (16), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, terminou com pessoas conduzidas a delegacias e um agente atropelado.

As forças de segurança se juntaram com foco na repressão a grupos que reúnem motociclistas agindo de forma perigosa e promovendo perturbação do sossego.

Motocicletas foram encaminhadas à Delegacia de Plantão em Prazeres | Foto: PMPE/Divulgação

São os chamados “rolezinhos”, nos quais os envolvidos fazem manobras perigosas, batizadas de “manobras de grau”, promovem aglomerações em torno de som alto, os “paredões”, e disputam “rachas”, as já conhecidas corridas.

De acordo com a PMPE, todos os envolvidos eram maiores de idade e, no momento da abordagem, que aconteceu no bairro de Prazeres, “um dos suspeitos tentou fugir, atropelando um policial militar, que sofreu um ferimento no pé”.

Ainda segundo a corporação, o agente foi socorrido, encaminhado para a UPA de Sotave, também em Jaboatão, e liberado após atendimento.

Foram identificadas, durante a operação, cinco motocicletas com adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conduta tipificada no Art. 311 do Código Penal.

“Os condutores e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Plantão em Prazeres para os procedimentos cabíveis”, informou a PMPE.

Ainda foram conduzidos às delegacias de Boa Viagem, no bairro de mesmo nome, na Zona Sul do Recife, e à Central de Flagrantes da Capital, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte da cidade, outros oito indivíduos envolvidos na ocorrência, “por estarem utilizando motocicletas com escapamentos adulterados, causando perturbação do sossego público”.

