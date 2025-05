A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: adolescente de 15 anos morre após se desequilibrar da porta de ônibus em movimento Caso aconteceu na avenida José de Souza Rodovalho, no bairro de Jardim Piedade

Um adolescente de 15 anos morreu após se desequilibrar da porta de um ônibus em movimento no bairro de Jardim Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A vítima estaria pendurada no veículo.



O caso aconteceu na noite do último domingo (25), na avenida José de Souza Rodovalho, e foi confirmado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) nesta terça-feira (27). Segundo a corporação, agentes do 6º BPM foram acionados para a ocorrência.

"No local, foi informado que um adolescente de 15 anos viajava em um ônibus da linha Jardim Piedade-Centro do Recife, quando se desequilibrou e caiu. O Samu foi acionado e constatou o óbito no local", afirmou a PMPE, que realizou o isolamento da área.

Por meio de nota, a Borborema, empresa de ônibus envolvida no acidente, informou que o coletivo da linha 062 já estava fora de operação e retornava para a garagem quando o acidente aconteceu.



"A Borborema lamenta profundamente a fatalidade ocorrida na noite do último domingo (25), em Jardim Piedade, envolvendo um jovem que estava pendurado em uma porta de um ônibus em movimento", relatou a empresa.



Ainda segundo a Borborema, uma equipe foi enviada ao local e acionou os órgãos de socorro. A empresa também disse que está em contato com a família da vítima prestando suporte.



"A empresa se solidariza com os amigos e parentes do jovem e informa que vai colaborar com as investigações das autoridades competentes sobre o caso", destacou a Borborema.

