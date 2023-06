Jaboatão amplia polos para o São João e apresenta novas atrações; confira

A- A+

Após o anúncio da programação para o São João deste ano, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), criou mais um polo para as festividades. Serão nove dias de festas, que iniciaram na última sexta-feira (9), e serão distribuídas até o dia 1° de julho.

O novo polo, no bairro do Curado IV, receberá atrações no dia 23 de junho, com shows de Internacionais do Forró, Allan Carlos e Valkiria Santana. Com a adição, o São João de Jaboatão passa a ter nove pontos para os festejos.

Abertura do São João de Jaboatão

O fim de semana de abertura, que ocorreu na Quadra Poliesportiva, no Polo Marcos Freire, contou com diversas atrações. Na sexta, os festejos ficaram por conta de Jr. Máximo, Condinho e Luany Vital. Já no sábado (10), as festas foram comandadas pelo forró de Val Paraíso, Júlio Farnei e Banda Dengosa.

Além disso, a sexta-feira contou ainda com a abertura do Festival de Quadrilhas Juninas Owthyn na Roça, no Ginásio de Esportes Reginaldo Montenegro, em Jaboatão Centro, polo principal dos festejos. O evento foi até o domingo (11), e contou com a participação de 22 quadrilhas.

Próximas atrações deste fim de semana

As festas serão retomadas no próximo fim de semana. Na sexta-feira (16), a programação do polo Jaboatão Centro contará com shows de Alisson Príncipe, As Fulô e Tuca Barros. Já no Polo Barra de Jangada, as bandas Chamego Nordestino e Anjos do Forró subirão ao palco, assim como o cantor Pedrinho Love.

Já no sábado (17), Jaboatão Centro receberá Roxinó do Nordeste, Banda Praieira e Forró das Estrelas. Para encerrar os festejos do dia, o forró do Polo Barra de Jangada ficará por conta dos grupos Forró Xodó, Magia Nordestina e Banda Inove.

Encerrando a programação do fim de semana, no domingo (18), o Polo Muribeca contará com os shows de Nice Valença e Pegada de Mourão, Mecinho Farra e Cezar Paredão, com a promessa de muito forró e animação para o público.

Os festejos contarão ainda com o final de semana do São João (23 e 24), com diversas atrações, além da estreia do polo Curado IV.

Programação Infantil

Além dos shows tradicionais, o São João de Jaboatão contará ainda com uma programação voltada para o público infantil. Neste fim de semana, com início na sexta, o polo Jaboatão Centro receberá Tio Dody e Cia de Dança Valdeck Farias.

Já no dia 17, a Banda Alegria de Brincar e a dupla Mateus e Katilinda serão responsáveis por animar a criançada.

Confira a programação completa:



Sexta (16/06)

Polo Jaboatão Centro - A partir das 18h30

Alisson Príncipe;

As Fulô;

Tuca Barros.

Polo Barra de Jangada - A partir das 18h30

Chamego Nordestino;

Pedrinho Love;

Anjos do Forró.

Polo Infantil (Jaboatão Centro) - 16h às 20h

Tio Dody e Valdeck

Sábado (17/06)

Polo Jaboatão Centro - A partir das 18h30

Roxinó do Nordeste;

Banda Praieira;

Forró das Estrelas.

Polo Barra de Jangada - A partir das 18h30

Chamego Nordestino;

Pedrinho Love;

Anjos do Forró.

Polo Infantil (Jaboatão Centro) - 16h às 20h

Alegria de Brincar;

Matheus e Katilinda.

Domingo (18/06)

Polo Muribeca - A partir das 18h30

Nice Valença Pegada de Mourão;

Mecinho Farra;

Cezar Paredão.



Sexta (23/06)

Polo Jaboatão Centro - A partir das 18h30

Banda Xinelo Nordestino;

Marcelo;

Dudu do Acordeon.

Polo Infantil da Estação da Cidadania - 16h às 21h30

Trio Zabumbão;

Boneca Encantada;

Trio Pé de Serra Rasga Chinelo.

Sábado (24/06)

Polo Jaboatão Centro - A partir das 18h30

Zorra Virada;

Trio Pé de Serra Os Parceiros do Forró;

Banda da Loirinha.

Polo Cavaleiro - A partir das 18h30

Banda Os Moreninhos;

Edson Araújo e Shot Sertanejo;

Banda Cavalo Selvagem.

Polo Infantil da Estação da Cidadania - 16h às 20h

Forró Danço Quente;

Tio Geraldo

Sexta (30/06)

Polo Curado II - A partir das 18h30

Forró Sambado com participação de Leto do Cavaco;

Banda Lumiar;

Carla Virada.

Polo Curado IV - A partir das 18h30

Internacionais do Forró;

Allan Carlos;

Valkiria Santana.

Sábado (01/07)

Polo Curado II - A partir das 18h30

Trio Pé de Serra Os Parceiros do Forró;

Eduarda Alves;

Forró da Vaqueirama.



