Jaboatão anuncia construção de habitacional para 256 famílias e quatro creches

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes anunciou, nesta quinta-feira (28), a construção de um novo conjunto habitacional e de quatro creches na cidade, localizada na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os investimentos visam a atender a população de baixa renda do município, garantindo o direito à moradia e acolhimento de suas crianças.

Com 256 unidades, o conjunto Habitacional Padre Henrique, que será construído em Piedade, é o primeiro no País através do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Essa era uma reivindicação antiga, que começou a ser viabilizada em 2017. Na época, a Prefeitura do Jaboatão indenizou o proprietário do terreno em mais de R$ 900 mil e fez a doação para o Grupo Melhor Idade Flor do Carmelo, que ficou responsável pela elaboração do projeto, captação de recursos e contrato com a construtora. O Governo Federal vai liberar R$ 38,6 milhões para a construção do habitacional, e o Estado investirá R$ 700 mil em obras de infraestrutura no entorno. A previsão de conclusão da obra é de 18 meses.

Durante a cerimônia de anúncio do habitacional, que aconteceu na UniFG, no bairro de Piedade, também houve a entrega dos títulos de legitimação fundiária às 128 famílias do Habitacional Flor do Carmelo, que fica localizado no bairro de Jardim Piedade.



Estavam presentes a governadora Raquel Lyra, o prefeito Mano Medeiros, o secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Hailton Madureira de Almeida, e a vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica, Inês Magalhães, além de representantes do Movimento Semente Urbana e do Grupo da Melhor Idade Vera Lúcia.

"Esse empreendimento vai mudar a realidade de muitas famílias do município e isso nos enche de orgulho. A prefeitura cedeu o terreno e, em breve, iremos entregar o Padre Henrique, que vai contribuir para a redução do déficit habitacional. Isso vai dar dignidade às pessoas, porque passarão a ter um lugar onde morar", falou o prefeito.

A governadora Raquel Lyra parabenizou as famílias dos movimentos sociais pelas conquistas e agradeceu a parceria com a prefeitura na construção de novas moradias e na entrega de títulos de regularização fundiária. "Precisamos fazer alianças, pois elas são importantes para construir um Estado melhor. Ninguém faz nada sozinho, juntos podemos fazer Pernambuco crescer e gerar oportunidades para nossa população. Vocês lutaram para estarem num momento como hoje. O que já gente mais espera é que as pessoas possam ser felizes nos seus lares. Vamos fazer muito mais moradias em Pernambuco", disse.

Creches

As quatro creches anunciadas para o município serão fruto de uma parceria com o Governo do Estado e a Central Nacional de Mulheres Vera Lúcia. Elas serão construídas nos habitacionais Flor do Carmelo, Fazenda Suassuna e Padre Henrique e outra no bairro da Muribeca.

A ordem de serviço foi assinada nesta quinta pela governadora Raquel Lyra. Após a conclusão das obras, o Governo do Estado vai gerir as unidades por um ano e, em seguida, cederá ao município.

Além das quatro creches em Jaboatão, o Estado anunciou que vai construir uma em Itamaracá, na RMR, e outra em Brejo da Madre de Deus, no Agreste.

