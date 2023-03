A- A+

Praia de Piedade Jaboatão anuncia novas medidas de fiscalização na orla após recentes incidentes com tubarões Com 24 horas de intervalo entre os casos dos adolescentes que foram mordidos, prefeitura anuncia novas medidas para conscientizar sobre a área proibida de banho da praia de Piedade

Em reunião com a governadora Raquel Lyra e prefeitos de cidades que compõem a Região Metropolitana do Recife, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, município que presenciou os trágicos incidentes com tubarões neste domingo (5) e nesta segunda-feira (6), o prefeito, Mano Medeiros anunciou novas medidas de fiscalização do trecho proibido de banho pertencente à praia de Piedade.

Prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, em reunião com o Governo do Estado e prefeitos de cidades da RMR após dois incidentes com tubarões em Piedade - Chico bezerra / PMJG

Interditado para banho desde julho de 2021, o prefeito aponta que "lamentavelmente ainda há pessoas que não têm consciência de que estão colocando a vida em risco e insistem em entrar na área do mar que está interditada".

O trecho fechado corresponde a 2,2km da orla do bairro de Piedade, entre a divisa com o Recife e as proximidades da Igrejinha de Piedade.

Ambos os incidentes com os dois adolescentes aconteceram dentro e nas imediações da parte proibida para banho.

“Por isso, faremos uma nova campanha para conscientizá-las sobre os cuidados que devem ter no momento de lazer. Nosso objetivo é preservar vidas”, ressaltou Medeiros.

A ação então consiste em concretizar a promessa de controle do acesso dos banhistas à praia de Piedade, através do reforço da fiscalização e orientação dos frequentadores do local bem como a criação da Guarda Vidas Municipal.

Um outro ponto afirmado pelo prefeito é o da instalação de placas em todo os mais de 2km fechados para o banho de mar, em conjunto com a distribuição de panfletos entre os comerciantes e os presentes na orla.

“Desde o último domingo, temos reforçado a fiscalização na Praia de Piedade com um efetivo permanente e eficaz da Guarda Municipal e do Grupamento de Apoio ao Meio Ambiente neste trabalho de orientação, para que as pessoas não entrem no mar. Num segundo momento, vamos criar a Guarda Vidas Municipal para ampliar o número de pessoas nessa fiscalização. Estamos estudando a contratação em torno de 40 profissionais, através de seleção simplificada ou contrato temporário. Estamos na fase de construção em conjunto com o Governo do Estado, que já se prontificou a fazer o treinamento desse pessoal”, disse o prefeito.

O chefe do município ainda afirmou que na próxima quinta-feira (9), representantes da Prefeitura do Jaboatão se reunirão com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) para definir as próximas estratégias.

Veja também

Mundo Argentina cancela permissão ao Reino Unido para voar às Malvinas a partir de São Paulo