Jaboatão anuncia programação completa do São João deste ano, que começa nesta sexta (9); confira

Em clima de São João, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, anunciou a programação para os festejos deste ano, que começam nesta sexta-feira (9) e vão até o dia 1° de julho.

Entre as atrações, estão nomes como Dudu do Acordeon, Allan Carlos, Marcelo Pernambucano, Banda Praieira, Xote Nordestino, Condinho e Eduarda Alves.

A noite de estreia acontecerá no Polo Marcos Freire, das 18h30 à 0h, com shows de Jr. Máximo, Condinho e Luany Vital.

Ainda na sexta-feira (9), terá início o Festival de Quadrilhas Juninas Owthyn na Roça, no Ginásio de Esportes Reginaldo Montenegro, em Jaboatão Centro. O evento vai até o domingo (11), e a expectativa é que 22 quadrilhas participem, com um total de R$ 10 mil em premiações. A campeã vai receber R$ 5 mil.

No sábado (10), Val Paraíso, Júlio Farnei e Banda Dengosa se apresentarão no mesmo palco.

Dudu do Acordeon, a grande atração do São João deste ano, se apresentará no dia 23 de junho, no Polo Jaboatão Centro, o principal da cidade.

A festa se estenderá por nove dias, em todos os fins de semana subsequentes, até o dia 1° de julho, e ficará dividida em oito polos.

Confira a programação completa:

Sexta (09/06)

Polo Marcos Freire - A partir das 18h30

Jr. Máximo;

Condinho;

Luany Vital.

Sábado (10/06)

Polo Marcos Freire - A partir das 18h30

Val Paraíso;

Júlio Farnei;

Banda Dengosa.

Sexta (16/06)

Polo Jaboatão Centro - A partir das 18h30

Alisson Príncipe;

As Fulô;

Tuca Barros.

Polo Barra de Jangada - A partir das 18h30

Chamego Nordestino;

Pedrinho Love;

Anjos do Forró.

Polo Infantil (Jaboatão Centro) - 16h às 20h

Tio Dody e Valdeck

Sábado (17/06)

Polo Jaboatão Centro - A partir das 18h30

Roxinó do Nordeste;

Banda Praieira;

Forró das Estrelas.

Polo Barra de Jangada - A partir das 18h30

Chamego Nordestino;

Pedrinho Love;

Anjos do Forró.

Polo Infantil (Jaboatão Centro) - 16h às 20h

Alegria de Brincar;

Matheus e Katilinda.

Domingo (18/06)

Polo Muribeca - A partir das 18h30

Nice Valença Pegada de Mourão;

Mecinho Farra;

Cezar Paredão.

Sexta (23/06)

Polo Jaboatão Centro - A partir das 18h30

Banda Xinelo Nordestino;

Marcelo;

Dudu do Acordeon.

Polo Infantil da Estação da Cidadania - 16h às 21h30

Trio Zabumbão;

Boneca Encantada;

Trio Pé de Serra Rasga Chinelo.

Sábado (24/06)

Polo Jaboatão Centro - A partir das 18h30

Zorra Virada;

Trio Pé de Serra Os Parceiros do Forró;

Banda da Loirinha.

Polo Cavaleiro - A partir das 18h30

Banda Os Moreninhos;

Edson Araújo e Shot Sertanejo;

Banda Cavalo Selvagem.

Polo Infantil da Estação da Cidadania - 16h às 20h

Forró Danço Quente;

Tio Geraldo

Sexta (30/06)

Polo Curado II - A partir das 18h30

Forró Sambado com participação de Leto do Cavaco;

Banda Lumiar;

Carla Virada.

Sábado (01/07)

Polo Curado II - A partir das 18h30

Trio Pé de Serra Os Parceiros do Forró;

Eduarda Alves;

Forró da Vaqueirama.



