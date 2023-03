A- A+

Covid-19 Jaboatão aplica mais de 700 doses no Dia D de vacinação bivalente contra Covid-19 Imunização contra a doença segue no município de segunda a sexta-feira

Com o intuito de incentivar as pessoas a se protegerem da Covid-19, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes realizou, no sábado (25), o Dia D de vacinação bivalente contra a doença. No período das 9h às 15h, foram aplicadas 736 doses nas Policlínicas Manoel Calheiros, no Curado, e Mariinha Melo, em Vila Rica, e no Shopping Guararapes, em Piedade.

Nesta fase, podem tomar a dose de reforço idosos com 60 anos de idade ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas e funcionários do Sistema de privação de liberdade.

A vacinação de reforço bivalente contra Covid-19 é aplicada em pessoas que tenham tomado, no mínimo, duas doses do imunizante e a última, pelo menos, há 120 dias.

A imunização contra a doença segue no município de segunda a sexta-feira. Os locais de vacinação podem ser conferidos no site ou aplicativo De Olho na Consulta. É importante levar o cartão de vacinação, documento com foto, CPF ou cartão do SUS.



