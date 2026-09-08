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Região Metropolitana do Recife Jaboatão: bebê de cinco meses morre após cair de moto conduzida por pai alcoolizado; homem é preso Motociclista, de 37 anos, conduzia a moto pela Estrada da Canatuba com a esposa e a filha na garupa quando perdeu o controle do veículo

Um motociclista alcoolizado foi preso por homicídio culposo após a filha, uma bebê de 5 meses, cair da moto e morrer. O caso aconteceu nessa segunda-feira (7), no bairro Manassu, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem, de 37 anos, conduzia a moto pela Estrada da Canatuba com a esposa e a filha na garupa quando perdeu o controle do veículo.



A criança caiu e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado II, em Jaboatão. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que o efetivo do 25º BPM foi acionado pelo plantão da unidade de saúde após a entrada da bebê em estado grave. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"O homem que conduzia o veículo confirmou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica momentos antes do acidente", afirmou a PMPE, destacando que o condutor foi preso suspeito de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.



Ele e a mãe da criança foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. A PCPE informou que o condutor foi autuado e ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.



A ocorrência de homicídio de trânsito com dolo eventual foi registrada por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.

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