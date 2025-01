A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: Bombeiros fazem buscas por adolescente desaparecido após entrar em rio na Muribeca Equipes de mergulho retornaram nesta terça (28) e iniciaram as operações a partir do ponto indicado como o local do possível afogamento

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco faz buscas por um adolescente de 14 anos que desapareceu em um rio no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.



A corporação foi acionada por volta das 15h45 da segunda-feira (27), para atender a ocorrência de afogamento.



Segundo informações preliminares repassadas aos Bombeiros, o adolescente, que não teve o nome divulgado, sumiu após entrar no rio com correnteza.



Um jovem teria tentado socorrê-lo, mas não obteve sucesso. Desde então, viaturas especializadas foram enviadas ao local e buscas foram iniciadas.



A corporação destacou que, na segunda, "devido à falta de segurança na área", foi necessário o apoio da Polícia Militar para garantir a integridade da equipe durante os trabalhos.

Após a suspensão das buscas em virtude da baixa visibilidade, equipes de mergulho retornaram ao rio nesta terça-feira (28), e iniciaram as operações a partir do ponto indicado como o local do possível afogamento.

"Foi realizada uma varredura minuciosa, avançando cerca de 30 km de buscas no rio. Até o momento, o jovem não foi localizado", informou o Corpo de Bombeiros.

Veja também