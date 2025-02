Jaboatão: caminhão que transportava combustível tomba e provoca interdição parcial da BR-101

A- A+

O tombamento de um caminhão tanque que transportava combustível provocou a interdição parcial dos dois sentidos da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta sexta-feira (28).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada para a ocorrência, o acidente ocorreu no quilômetro 85,9 da rodovia, no bairro de Comportas.

Caminhão tanque tomba em Comportas, Jaboatão | Foto: PRF/Divulgação

O caminhão tanque tombou no canteiro central da via após o motorista perder o controle depois de colidir com outro caminhão que estava entrando na pista.

O motorista do caminhão tanque teve ferimentos no braço, mas não precisou ser socorrido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado não apontou consumo de bebida alcoólica.



Ainda de acordo com a PRF, parte da carga de óleo e gasolina do veículo derramou no canteiro central. O Corpo de Bombeiros também esteve local.



A rodovia foi totalmente liberada nos dois sentidos por volta das 14h.

