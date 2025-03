A- A+

Jaboatão dos Guararapes Jaboatão: caminhão tomba após colidir com carro na BR-101; motorista fica ferido e carga é saqueada Sinistro de trânsito ocorreu no km 84,6, por volta das 5h20, na via sentido Recife

Uma colisão envolvendo um caminhão que transportava laticínios e um carro deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (5), na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito ocorreu no km 84,6, por volta das 5h20, na via sentido Recife.

Acidente aconteceu nesta manhã | Foto: PRF/Divulgação

A suspeita é que o motorista do caminhão tenha perdido o controle do veículo e colidido na lateral de um carro modelo Creta.



Na sequência, o caminhão tombou no canteiro central e o Creta ficou imobilizado no canteiro e na faixa sentido Cabo.

A PRF informou que o motorista do caminhão ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.



Já o motorista do carro não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado não apontou consumo de bebida alcoólica.



Parte da carga de laticínios transportada no caminhão foi levada pela população antes da chegada da viatura, destacou a PRF.

