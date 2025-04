A- A+

Região Metropolitana do Recife Colisão na BR-101: caminhão tomba e carro capota em Jaboatão; condutora é socorrida Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 5h50, no quilômetro 85 da pista sentido Capital pernambucana

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão deixou feridos e o trânsito, lento na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 5h50, no quilômetro 85 da pista sentido capital pernambucana.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que a motorista do carro tenha perdido o controle do veículo, atravessado o canteiro central e colidido no caminhão, que seguia no outro sentido da pista.

Após a colisão, o caminhão atingido tombou, ocupando o acostamento da rodovia. Já o carro ficou capotado entre a faixa da esquerda e parte da faixa da direita, provocando trânsito no local.

A PRF informou que a condutora do veículo, de 50 anos, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Dom Hélder, no Cabo de Santo Agostinho, na RMR.

Já o motorista do caminhão teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

