A- A+

Dia das crianças Jaboatão celebra o Mês das Crianças com programação especial em vários bairros Atividades culturais e recreativas movimentam a cidade durante todo o mês de outubro

A alegria vai tomar conta de Jaboatão dos Guararapes neste mês de outubro. A prefeitura preparou uma programação especial em comemoração ao Mês das Crianças, com eventos gratuitos e atividades em diferentes bairros da cidade.

Brincadeiras e shows para toda a família

A programação começa neste fim de semana, com ações nos dias 11 e 12, na Arena Verão, em Piedade, e segue durante todo o mês em outras regiões. O Parque Jefferson de Freitas, em Jaboatão Centro, e o Parque da Cidade, em Prazeres, também receberão eventos com apresentações artísticas, brinquedos e oficinas educativas.

Os eventos contarão com atividades esportivas com instrutores, apresentações infantis (dias 11 e 12), encontro de pipas gigantes (dia 11) brinquedos infláveis (dia 11)

No domingo, dia 12, data oficial do Dia das Crianças, as celebrações continuam das 15h às 19h no Parque Jefferson de Freitas, em Jaboatão Centro, com brinquedos, minitrio elétrico e apresentações infantis.

A programação segue ao longo do mês com eventos nas regionais:

Curado (Regional 03) - dia 17/10

Muribeca (Regional 04) - dia 18/10

Cavaleiro (Regional 02) - dia 25/10

Cultura, lazer e inclusão social

O prefeito Mano Medeiros destacou a importância da iniciativa.

“Queremos proporcionar momentos de lazer e convivência familiar, reforçando o direito das crianças ao brincar e à cultura”, afirmou.

As atividades também acontecerão nas regionais do Curado (17), Muribeca (18) e Cavaleiro (25), levando diversão e cidadania para todos os bairros.

Com informações da assessoria

Veja também