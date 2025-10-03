A- A+

fiscalização Jaboatão: depósito é interditado e 918 garrafas de bebidas são apreendidas por suposta adulteração Ação aconteceu após registros de casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas comercializadas em Pernambuco

Um depósito foi cautelarmente interditado e 918 garrafas de bebidas por suspeita de adulteração foram apreendidas em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, durante uma operação de fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária e Procon municipal.



A ação, realizada na quinta (2) e sexta-feira (3), ocorreu após notificados casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas comercializadas em Pernambuco. Atualmente, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) investiga seis casos suspeitos.

Fiscalização apreendeu 918 garrafas de bebidas por suspeita de adulteração | Foto: Prefeitura de Jaboatão/Divulgação

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, a operação na cidade teve caráter emergencial e mobilizou equipes para diferentes pontos. Foram visitados 54 estabelecimentos nos bairros de Prazeres, Barra de Jangada, Piedade, Muribeca, Cavaleiro, Jardim Jordão, Marcos Freire, Cajueiro Seco e Guararapes.



Na blitz, os fiscais identificaram irregularidades em diversos produtos, resultando na interdição de um depósito e na apreensão das 918 garrafas com suspeita de adulteração ou inconsistência na rotulação e origem.

"Encontramos indícios de irregularidades, como falhas na numeração de lote, ausência de inscrição no Ministério da Agricultura e problemas de validade. Nessas situações, notificamos a empresa para apresentar documentação que comprove a origem e a segurança do produto", informou a diretora do Procon Jaboatão, Tacyana Santos.

A gerente da Vigilância Sanitária do Jaboatão, Adeílza Ferraz, destaca que a medida é preventiva, de caráter emergencial, e visa proteger a população diante do risco do consumo de produtos adulterados.



"Estamos intensificando as fiscalizações em depósitos e distribuidoras para verificar a origem das bebidas, identificar adulterações e, quando necessário, promover a interdição cautelar. O objetivo é garantir que esses produtos não cheguem ao consumidor e colocar a vida das pessoas em primeiro lugar", afirmou Adeílza Ferraz.



Segundo a Prefeitura de Jaboatão, a operação segue em andamento, e novas fiscalizações serão realizadas nos próximos dias. A gestão também orienta consumidores a ficarem atentos à procedência dos produtos e denunciarem, junto aos órgãos de fiscalização, qualquer indício de irregularidade em bebidas quem sejam adquiridas.



Casos em Pernambuco

Nesta sexta-feira (3), a SES-PE divulgou mais dois casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco.

Um dos registros é referente a uma mulher, de 26 anos, moradora de São Paulo, que está sendo acompanhada pelo serviço de saúde de Ipojuca, no Litoral Sul do estado.

Após a ingestão de gin, ela procurou ajuda com sintomas de diarreia, dispneia (falta de ar), vertigem, azia, dormência nas mãos e pés, e sensação de formigamento na boca.

O outro caso sob suspeita é de um homem de 30 anos, natural de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, que, após ingerir destilado, apresentou dificuldades para enxergar e buscou atendimento em um serviço de saúde de Caruaru.

Outras quatro notificações também estão sendo investigadas pela SES-PE, entre elas duas mortes:

- Celso da Silva, de 43 anos, natural de Lajedo, no Agreste, deu entrada no Hospital Mestre Vitalino (HMV) no dia 2 de setembro e morreu no dia 9 do mesmo mês;

- Marcelo dos Santos Calado, de 32 anos, cunhado de Celso, também deu entrada no HMV no dia 4 de setembro, recebeu alta no dia 23, e teve como sequela a perda da visão;

- Um homem de 30 anos, morador de João Alfredo, no Agreste, deu entrada no HMV em 26 de setembro em estado grave e morreu na última terça-feira (30);

- Uma mulher, residente do município de Olinda, na Região Metropolitana da capital, realizou a ingestão de vodka e está internada em uma unidade de saúde do Recife com sequelas oculares.



Um nono caso suspeito, investigado pela polícia, não é contabilizado pela pasta estadual de saúde. Trata-se de um homem, de 25 anos, também de Lajedo, que morreu em 29 de agosto, antes de ser transferido para o HMV.

Tratamento

Nesta sexta-feira (3), Pernambuco recebeu ampolas de etanol farmacêutico utilizado como antídoto para o tratamento de pacientes com intoxicação por uso de metanol.

O material, cuja quantidade não foi informada, foi encaminhado aos hospitais da Restauração (HR), no Recife, e Mestre Vitalino, em Caruaru, no Agreste. As duas unidades de saúde são referência no estado para casos de intoxicação.

A orientação do Ministério da Saúde é evitar o consumo de bebidas destiladas em caso de desconhecimento da origem de fabricação.

"Evite, nesse momento, ingerir um produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem dele", afirmou o ministro da saúde e médico Alexandre Padilha.

