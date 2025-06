A- A+

São João Jaboatão dos Guararapes: 2ª edição do Festival do Milho começa nesta quarta-feira (18) Evento terá a venda de comidas tradicionais e receitas especiais com milho na Praça do Rosário

Para celebrar o período junino, a 2ª edição do Festival do Milho do Jaboatão dos Guararapes da Agricultura Familiar, na Região Metropolitana do Recife, será promovida nos dias 18 e 19 de junho, das 13h às 19h.

Realizado na Praça do Rosário, em frente à Casa da Cultura de Jaboatão dos Guararapes, no centro do município, o evento terá a venda de comidas tradicionais e receitas especiais com milho, além da venda do cereal com um preço especial.

O momento também terá aulas de culinária conduzidas por chefs do Instituto César Santos, atrações musicais e culturais no ritmo do forró pé-de-serra.

As crianças ainda contarão com uma programação especial durante os dias do festival.

Através da organização da Gerência de Agricultura ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes, 13 engenhos da área rural do município vão participar do festival comercializando seus produtos.

A expectativa é que mais de 25 mil espigas de milho sejam vendidas nos dois dias de programação.

Serviço:

2ª edição do Festival do Milho do Jaboatão dos Guararapes

Quando: 18 e 19 de junho, das 13h às 19h

Onde: em frente à Casa da Cultura (Jaboatão Centro)

Entrada: gratuita



