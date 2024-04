A- A+

Festa da Pitomba Jaboatão dos Guararapes anuncia nova data para a Festa da Pitomba 2024 A 367ª edição do evento tradicional vai acontecer entre os dias 9 e 14 de abril, no Parque Nacional Histórico dos Guararapes, em Prazeres

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, anunciou, nesta quarta-feira (3), o adiamento da Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, conhecida popularmente como a Festa da Pitomba, a A 367ª edição do evento ontecerá entre os dias 9 e 14 de abril, no Parque Nacional Histórico dos Guararapes, em Prazeres.



A decisão ocorreu pelas demandas da classe artística e dos comerciantes do município, que têm na celebração uma das mais importantes fontes de renda do ano. A programação completa e atualizada será divulgada nos próximos dias, nos canais oficiais da Prefeitura de Jaboatão.

Durante a manhã desta quarta, o prefeito se reuniu com representantes da classe artística e de comerciantes, que comemoraram a manutenção do evento.



“Foi uma das decisões mais difíceis como gestor público, até agora. Mas fiz como sempre: ouvi as pessoas e me coloquei no lugar delas. A ideia é respeitar esse momento de dor, dando um tempinho para o coração sossegar um pouco mais, como também respeitar o compromisso com nossos trabalhadores e com a Cultura do Jaboatão”, disse o prefeito.

Vale destacar que a programação religiosa se mantém como divulgado.

O cantor e compositor Allan Carlos validou o adiamento proposto pela prefeitura. “O prefeito Mano Medeiros demonstra respeito ao manter essa festa tão tradicional, com quase 400 anos de existência. Além disso, a Festa da Pitomba movimenta a economia local e gera empregos diretos e indiretos. Somente na minha equipe são 20 pessoas envolvidas na produção. O olhar e a sensibilidade do prefeito em não cancelar a festa mostra sensibilidade e atenção pela cultura e pelos artistas locais”.

Acidente

Inicialmente a Festa da Pitomba deste ano estava programada para iniciar nesta quarta-feira (3). No entanto, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes adiou a programação após o acidente com um micro-ônibus que atropelou fiéis que participavam de um procissão, em Marcos Freire.

O acidente vitimou 34 pessoas. Desse total, cinco não resistiram e morreram, após múltiplas fraturas. 12 pessoas seguem internadas em hospitais do Grande Recife até a última atualização.

