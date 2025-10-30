A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão dos Guararapes: casal é preso com 360 litros de azeite de oliva falsificados Diversos alimentos e bebidas vencidos, armazenados em condições irregulares, também foram identificadas

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por falsificação e comercialização de azeite de oliva adulterado.



O caso aconteceu nessa quarta-feira (29), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Foram encontrados com o casal 360 litros do produto falsificado, prontos para distribuição e venda.



Além disso, diversos alimentos e bebidas vencidos, armazenados em condições irregulares, também foram identificados.



A ação de combate à falsificação de produtos e de proteção da saúde pública foi realizada por equipes da 14ª Circunscrição Policial da Várzea.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), todo o material foi recolhido e encaminhado à perícia criminal para as medidas cabíveis.

Os autuados foram conduzidos à Delegacia da Várzea, no Recife.



Lá, eles foram presos pelos crimes de falsificação de produto alimentício e contra as relações de consumo, com penas que, juntas, podem chegar a até 13 anos de reclusão.



