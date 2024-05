Jaboatão dos Guararapes comemora 431 anos; confira a programação, que começa nesta quinta-feira (2)

A- A+

Desta quinta-feira (2) até o próximo domingo (5), a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes comemora os 431 anos da cidade. A programação da festa conta com shows, eventos religiosos, entregas e inaugurações.

Além de movimentar a cidade, o aniversário do Jaboatão fortalece a economia local, gerando movimentação no comércio, setores de serviços, cultura, transporte e hotelaria.

Programação

A celebração começa nesta quinta (2), com a reabertura do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Praias, em Piedade, e a inauguração do primeiro espaço do programa Viver Melhor, em Sucupira, com horta, campo, área de brincadeiras e espaço artístico, tudo construído junto com a comunidade.

Na sexta-feira (3), o prefeito Mano Medeiros assina um convênio com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para a implementação do Programa Útero é Vida, com o objetivo de facilitar o rastreamento do HPV, o principal causador do câncer de colo do útero. À noite, começa o 1º Festival da Seresta do Jaboatão, no Estacionamento da Casa da Cultura, Centro, com atrações como a Banda Mil, Altemar Dutra Jr., Almir ( ex-Fever´s).

Ainda na sexta-feira, o Parque da Cidade, em Prazeres, será palco da Noite Gospel, com música e entretenimento para todas as idades, e os shows de Matuto de Jesus, Pedro Paulo, Eliane Werner, Bruno Gusmão, Emerson Augusto e Cassiane.

O local terá uma área exclusivamente dedicada à Economia Solidária da Mulher Empreendedora e um espaço com brinquedos infantis.



No sábado (4), dia do aniversário da cidade, as comemorações se iniciam com um evento cívico-militar no Parque da Cidade, em colaboração com o Exército Brasileiro; mutirão do Mais Jaboatão; desfile com efetivos e viaturas da Guarda Civil Militar, Trânsito e Defesa Civil; hasteamento da bandeira do município, apresentações culturais e o corte do bolo.



No mesmo local, também acontece o Feirão Empreendedor com serviços do Procon e Sala do Empreendedor. À tarde, o município inaugura a área de beach tennis, na Arena Beach Sesc Piedade, com oficinas e recreação para crianças além de um torneio.



Ainda no sábado, na Matriz de Santo Amaro, em Jaboatão Centro, acontecerá a Missa de Ação de Graças, seguida pelo tão aguardado show de aniversário, à noite, no Parque da Cidade. O local terá apresentações de Chinelo Nordestino, Forró Quentinho, Manoel do Acordeon, Alisson Príncipe, Gatinha Manhosa e Mano Walter, além da praça de alimentação da Economia Solidária da Mulher Empreendedora do município.

Também na noite do sábado, apresentam-se no Festival da Seresta do Jaboatão a Banda Minha Intuição, Byafra e Giliard.



O domingo (5) encerra as festividades com o Pedala Jaboatão, uma oportunidade para os cidadãos explorarem as praias do município em um passeio de bicicleta.

Além disso, também estão previstas entregas de tratores para a Zona Rural e a assinatura da ordem de serviço para a implementação da iluminação de LED no Campo do Engenho Camarço, em Jaboatão Centro.



Para as crianças, haverá a Tarde Kids no Parque das Cidades, em Prazeres. À noite, um concerto com o tenor Otávio Figueiroa, encerra as comemorações na Matriz de Santo Amaro.

Veja também

ONDA DE CALOR São Paulo pode ter calor recorde nesta tarde, com 33ºc de máxima prevista