Jaboatão dos Guararapes decreta Estado de Alerta devido às fortes chuvas

O município do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), decretou Estado de Alerta, nesta sexta-feira (16), em razão das chuvas intensas e contínuas que vêm atingindo a cidade desde a última quarta-feira (14).

A medida foi adotada após o aumento no número de ocorrências registradas pela Defesa Civil, como deslizamentos de barreiras, alagamentos, quedas de encostas e o transbordamento de canais e córregos.

Com a mudança do status de monitoramento, que passou de Estado de Atenção para Estado de Alerta, a Prefeitura amplia as ações emergenciais e reforça o efetivo das equipes que atuam na linha de frente do atendimento à população.

Equipes das secretarias municipais, Defesa Civil e Regionalização seguem mobilizadas e de prontidão para prestar auxílio imediato nos pontos mais críticos.

“Nos últimos dias, estamos acompanhando o volume de chuvas e as ocorrências registradas com muita atenção. As secretarias municipais estão mobilizadas para atuar conjuntamente nas ações para atender a população jaboatonense. As equipes da Defesa Civil e Regionalização estão de prontidão, prestando atendimento e dando apoio à população, em caso de necessidade. Nossa maior preocupação é proteger as pessoas e salvar vidas", destacou o prefeito Mano Medeiros.

A previsão indica a continuidade das chuvas ao longo da noite desta sexta-feira (16) e durante a madrugada do sábado (17). Diante disso, a Prefeitura reforça a recomendação para que moradores de áreas de risco busquem locais seguros.

Em caso de necessidade de abrigo ou emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos números 0800 281 2099 ou (81) 99195-6655. Outros canais disponíveis são o Corpo de Bombeiros (193), Polícia Militar (190) e SAMU (192).

O Alerta permanece válido até as 8h do sábado (17). A orientação é evitar áreas sujeitas a deslizamentos, alagamentos e inundações, e seguir estritamente as recomendações das autoridades locais. A segurança da população é prioridade da gestão municipal.

