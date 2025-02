A- A+

Jaboatão dos Guararapes divulga tema e homenageados do Carnaval 2025

Os homenageados do Carnaval 2025 de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, serão Mestre Saúba, a Companhia de Dança Valdeck Farias e o maestro Ricardo Diniz, da Orquestra Sol Maior.



Os nomes foram divulgados pela gestão da cidade, que também anunciou o tema da festividade deste ano: “Jaboatão minha terra, meu lugar”, que busca evidenciar o sentimento de que todos fazem parte do Carnaval de Jaboatão.



José Antônio da Silva, conhecido popularmente como Mestre Saúba, é nascido na cidade de Pombos, agreste pernambucano, mas reside em Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes, desde a década de 1970, onde surgiu como artista com seus brinquedos populares fabricados em madeira.



O Chanceler Maestro Ricardo Diniz começou como trompetista e trabalhou como músico na antiga Fundação Guararapes, onde foi estagiário. Como monitor em escolas estaduais, iniciou na música com jovens que tinham grandes índices de violência e tráfico de drogas.



Em Jaboatão dos Guararapes, e, 1998, iniciou seu próprio projeto denominado Projeto Esperança em Sol Maior. Em 1999, se transformou no Conservatório Instituto Artes Sol Maior, com a missão de resgatar a arte, cultura e educação musical, através da troca de saberes.



Já a Companhia de Dança Valdeck Faria, fundada pelo bailarino e coreógrafo Valdeck Farias, em 1984, em Prazeres, promove a arte e dança por meio de performances. Desde a sua criação, a companhia é reconhecida através de suas apresentações que exploram temas sociais e culturais, além de suas colaborações com artistas.



“Neste ano, mais uma vez, nosso Carnaval será descentralizado, levando festa para as sete regionais do nosso município, garantindo que toda a nossa população se divirta, com uma programação diversa, com fantasias e acessível para todos. Nosso objetivo é proporcionar uma festa segura, animada e inclusiva”, destacou o prefeito Mano Medeiros.

Baile Municipal Popular

O início do ciclo de Carnaval em Jaboatão dos Guararapes será com o Baile Municipal Popular, cujo tema será “Jaboatão, terra de guerreiros e carnavalescos”. A festa, que está em sua 3ª edição, ocorrerá no dia 22 de fevereiro, no Senai de Jaboatão Centro, a partir das 19h.



Segundo a gestão, o ingresso individual poderá ser adquirido através da doação de 2kg de alimento não perecível. Já o ingresso para mesa será por meio da doação de duas cestas básicas. A retirada dos bilhetes será na Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, e no Centro Cultural Miguel Arraes de Alencar, em Prazeres.



“O nosso Carnaval será marcado não apenas pela alegria e cultura, mas também pela solidariedade, todas as doações que recebermos serão doadas para aqueles que mais precisam, por meio do Amor por Jaboatão. Convidamos todos a participarem dessa corrente do bem, doando e fazendo a diferença na vida de muitas famílias”, enfatizou a primeira-dama, Andrea Medeiros.

No Baile Municipal Popular, também acontecerá a eleição do Rei e Rainha, concurso de melhor fantasia individual, em dupla e coletivo. As atrações serão divulgadas em breve, segundo informou a prefeitura.

