Jaboatão dos Guararapes ganha Prêmio Iniciativa de Inovação Social em Saúde, em Washington, nos EUA

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, ganhou, nessa quarta-feira (1º), o Prêmio Iniciativa de Inovação Social em Saúde, da Opas-SIHI LAC 2023.



A solenidade aconteceu na sede da Organização Panamericana de Saúde/Organização Mundial de Saúde (Opas/OMS), em Washington DC, nos Estados Unidos.



Estiveram presentes o prefeito da cidade, Mano Medeiros; a secretária de Saúde, Zelma Pessôa; e a coordenadora em Saúde Mental de Jaboatão, Paula Pereira.



De acordo com a prefeitura, a premiação teve três vencedores (Jaboatão dos Guararapes, Costa Rica e Panamá), sendo Jaboatão o único município brasileiro escolhido entre as 93 iniciativas de 13 países da América Latina e Caribe, que concorreram.



O projeto premiado é o “Todo artista tem que ir aonde o povo está – Estratégia de vacinação extramuros da população em situação de rua”.



A iniciativa teve início na pandemia, com o objetivo de oferecer acolhimento às pessoas em situação de rua, com imunização contra a Covid-19, entrega de cartão SUS e encaminhamento para serviços da rede municipal.

A ação entrou no calendário da Secretaria de Saúde, foi ampliada e passou a ofertar atualização de vacinas em geral, água mineral, lanches, preservativos, lubrificantes, pré-cadastro para CadÚnico, aferição de pressão, além de testes rápidos de HIV e glicose.



“É a terceira premiação internacional do município. E esse reconhecimento mostra que a nossa política pública tem dado certo. Isso me deixa muito feliz e orgulhoso”, destacou o prefeito Mano Medeiros.



Agora, o trabalho fará parte da rede regional de inovação social em saúde na América Latina e no Caribe (ALACISS) e será compartilhado por meio de diversos canais digitais, como o site SIHI LAC, SIHI Global e o site da Opas.



“É uma alegria imensa mostrar nosso trabalho no exterior e saber que ele pode ser replicado para ajudar outras pessoas”, afirmou a coordenadora em Saúde Mental de Jaboatão, Paula Pereira, a autora do projeto.



“Esse resultado nos estimula a nos dedicar cada vez mais à nossa população”, completou a secretária de Saúde do município, Zelma, coautora do trabalho.



A Iniciativa de Inovação Social Em Saúde (SIHI) é uma rede global de indivíduos, organizações e instituições que defendem a inovação social na saúde e promovem a investigação em inovação social.



Lançada em 2014, a Rede SIHI premia iniciativas inovadoras em toda América Latina e Caribe.

