Natal Jaboatão dos Guararapes inaugura iluminação de Natal com espetáculo de cores e música Ação ocorreu no último sábado (29) e reuniu muitas famílias para a celebração do início do período natalino

Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, viveu a inauguração oficial da iluminação de Natal no último sábado (29). A iniciativa reuniu famílias para celebrar o início do período natalino na cidade.

Um momento bastante aguardado da noite foi a projeção exibida na fachada da Casa da Cultura, que teve imagens projetadas de símbolos natalinos pelo prédio histórico e envolveu o público em um espetáculo de cores e música.

Em meio à ação, Papai Noel surgiu em seu trenó, acompanhado por duendes e fadas, percorrendo as avenidas do Centro e sendo recebido pelo público.

O cortejo seguiu até a praça e marcou o início da programação natalina. Em seguida, Papai Noel ficou no local tirando fotos com as crianças, distribuindo sorrisos e espalhando a magia para os pequenos.

Ao acender oficialmente as luzes, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, destacou o significado do momento.

“O Natal simboliza reencontro, esperança, fé e união. Preparamos tudo com carinho para que cada jaboatonense sinta orgulho da sua cidade e viva um Natal de paz, luz e solidariedade”, declarou.

Projeção de imagens na Casa da Cultura animou o público na inauguração do Natal em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Foto: Leandro Arrais/PMJG

Papai Noel também esteve no momento da inauguração da iluminação natalina. Foto: Leandro Arrais/PMJG

Duendes e fadas animaram as crianças e suas famílias durante o evento. Foto: Leandro Arrais/PMJG

A emoção ainda tomou conta da dona de casa Michelly Santos, mãe de Ravi, de três anos, que acompanhava tudo com os olhos atentos do filho.

“É a primeira vez que trago ele para ver a iluminação aqui no Centro. É um momento que pode parecer simples, mas fica marcado. A gente trabalha tanto, corre tanto, e poder viver isso com eles, ver a alegria no rostinho, é um presente de Natal antecipado”, contou.

Moradora antiga da cidade, Dona Maria José da Silva também fez questão de prestigiar o evento e se emocionou ao ver a praça transformada. “Está tudo muito lindo, fiquei até emocionada. As luzes, o clima de Natal… dá uma alegria no coração da gente. Eu gosto muito dessa época, dessas luzes, dessa beleza toda”, afirmou.

Cantata

A programação segue durante todo o mês de dezembro com Cantatas Natalinas, Caravanas de Natal e ativações culturais em todas as regionais, levando música, arte e convivência para praças, bibliotecas, parques, orla e comunidades.

A proposta é transformar os espaços públicos em ambientes de confraternização, fortalecer os vínculos comunitários e manter viva a tradição que faz do Natal um tempo de reencontro, partilha e esperança.



Entre as ações, está a Cantata Natalina no bairro do Curado IV, que começa às 15h desta segunda-feira (1) e contará com uma tarde dedicada às crianças, que poderão aproveitar brinquedos infláveis, brincadeiras, recreação, pipoca e algodão-doce, em um clima de celebração e acolhimento para a comunidade.

A partir das 18h, começam as apresentações musicais. O coral da Escola Municipal de Tempo Integral Bartolomeu de Gusmão, em Piedade, abre a noite, terá a apresentação de um aluno violonista e o tenor Otávio Lira.

O ciclo natalino seguirá circulando por várias regiões da cidade, com apresentações musicais em seis localidades. As atividades contarão com a participação de alunos da rede municipal de ensino, músicos locais e recreadores, que farão a animação inicial das 15h às 18h.

