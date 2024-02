Jaboatão inicia campanha de multivacinação em creches e Centros de Educação Infantil

A- A+

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, iniciou a Campanha de Multivacinação - Programa Saúde na Escola em creches e Centros de Educação Infantil (Cemei) do município.



A ação, iniciada nessa segunda-feira (19), no Cemei Professora Maria de Fátima da Silva, no bairro de Jardim Prazeres, segue em outras sete unidades, até o dia 29 de fevereiro, das 9h às 15h. Confira cronograma de atendimento ao fim do texto.



A estratégia de prevenção e promoção de imunização tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação dos alunos das escolas municipais, menores de 15 anos, que estejam com alguma vacina em atraso, incluindo a contra a Covid-19.



Para receber os imunizantes, é necessário realizar o cadastro de vacinação no aplicativo ou site De Olho na Consulta com antecedência. A gestão municipal orienta que os responsáveis cheguem aos locais até as 14h, "a fim de viabilizar o acesso e otimizar o tempo de atendimento da equipe".

No local, os pais ou responsáveis precisam levar o Cartão do SUS ou CPF, Cartão de Vacinação da criança e o Termo de Consentimento preenchido e assinado (para público acima de 12 anos). Para crianças menores de 11 anos, é indispensável a presença de responsável para que os menores possam receber a vacina.



"É crucial que os pais levem as crianças para receberem as vacinas necessárias. Entendemos que a vacinação vai além de um simples cuidado com os filhos; é um compromisso com a saúde de toda a comunidade", comentou a secretária municipal de Saúde de Jaboatão, Zelma Pessôa.



Confira locais e cronograma de atendimento:

Creche Municipal Mundo Encantado

Rua 02, Quadra 04, s/n. - Curado

Dia 20/02, das 9h às 15h

Cemei Prof. Maria José da Silva

Rua Amazonas, s/n – Lote 92

Dia 21/02, das 9h às 15h

Cemei Prof. Lindomar Domingos Silva Anjos

Rua das Heroínas, s/n – Cajueiro Seco

Dia 22/02, das 9h às 15h

Cemei Rakelly Nogueira Nascimento

Rua Feliz, 302 – Barra de Jangada

Dia 23/02, das 9h às 15h

Creche Prof. Leda Maria Queiroz

Avenida Governador Agamenon Magalhães, n° 193 - Cavaleiro

Dia 27/02, das 9h às 15h

Creche Prof. Maria Rita Lins Martins

Rua João Ramalho n°499 - Vista Alegre

Dia 28/02, das 9h às 15h

Creche Silvia Cristina Botelho

Rua Flores Belas, s/n° - Jardim Jordão

Dia 29/02, das 9h às 15h.



