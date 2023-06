Jaboatão dos Guararapes inicia São João nesta sexta-feira; confira programação

A- A+

Desta sexta-feira (9) até o dia 1º de julho, Jaboatão dos Guararapes terá festejos juninos, com muito forró, xote, baião, sertanejo e brega, além do Festival de Quadrilhas, uma tradição no município. A programação foi divulgada nesta quinta-feira (8), no Complexo Administrativo.

Entre as atrações estão Dudu do Acordeon, Allan Carlos, Marcelo Pernambucano, Banda Praieira, Xote Nordestino, Condinho e Eduarda Alves. Para contemplar todo o município, o São João será distribuído nos seguintes polos: Marcos Freire, Barra da Jangada, Jaboatão Centro, Muribeca, Cavaleiro, Curado II e Parque da Cidade (Prazeres), além das atrações infantis no Ginásio de Esportes Reginaldo Montenegro (Jaboatão Centro) e Estação Cidadania (Dois Carneiros).

“Sempre faço questão de afirmar que Jaboatão tem uma cultura muito rica e isso nos orgulha muito. É por essa razão que vamos realizar um belo São João, privilegiando quem representa o nosso setor cultural. É o momento de retomar a tradição junina, valorizando nossa cultura com 90% das atrações compostas por artistas locais. Nesse sentido, descentralizamos a festa com polos de animação espalhados nas regionais. Aviso aos jaboatonenses que não precisam sair da nossa cidade porque teremos uma grande programação junina. Convido a todos que venham curtir”, disse o prefeito Mano Medeiros.

A noite de estreia acontecerá no Polo Marcos Freire, a partir das 18h30 e vai até a meia-noite da próxima sexta-feira, na Quadra Poliesportiva do bairro de Marcos Freire. O primeiro dia terá shows de Jr. Máximo, Condinho e Luany Vital. No mesmo palco estarão, sábado (10), Val Paraíso, Júlio Farnei e Banda Dengosa.

Nesta sexta-feira (9), também terá início o Festival de Quadrilhas Juninas Owthyn na Roça, no Ginásio de Esportes Reginaldo Montenegro. O evento vai até o domingo, com apoio da Prefeitura do Jaboatão. A expectativa é que 22 quadrilhas participem, com um total de R$ 10 mil em premiações. A campeã vai receber R$ 5 mil.

No dia 16, a festa será dividida em dois polos. Em Jaboatão Centro, no estacionamento da Casa da Cultura, o público assistirá aos shows de Alisson Príncipe, As Fulô e Tuca Barros. Já em Barra de Jangada, a festa ficará por conta de Chamego Nordestino, Pedrinho Love e Anjos do Forró.

Dia 17 será a vez da Forró Xodó, Magia Nordestina e Banda Inove animarem os moradores de Barra de Jangada. Em Jaboatão Centro, se apresentarão Roxinó do Nordeste, Banda Praieira e Forró das Estrelas. No dia 18, estarão no Polo Muribeca, Nice Valença Pegada de Mourão, Mecinho Farra e Cezar Paredão.

No final de semana do São João, a animação será mais espalhada ainda. No dia 23, o Polo Jaboatão Centro terá Internacionais do Forró, Allan Carlos e Valkiria Santana. No Polo Cavaleiro, subirão ao palco da Praça Rita Coelho, a Banda Xinelo Nordestino, Marcelo e Dudu do Acordeon.

No dia 24, estarão no Polo Jaboatão, Zorra Virada, Trio Pé de Serra Os Parceiros do Forró e Banda da Loirinha. Em Cavaleiro, será a vez da Banda Os Moreninhos, Edson Araújo e Shot Sertanejo e a Banda Cavalo Selvagem.

A criançada também terá São João no Polo Infantil montado no Ginásio de Esportes Reginaldo Montenegro, em Jaboatão Centro. Das 16h às 20h no dia 16, estarão no palco Tio Dody e Valdeck; e no dia 17, Alegria de Brincar e Matheus e Katilinda. No Polo Infantil da Estação da Cidadania, estarão Trio Zabumbão, Boneca Encantada e Trio Pé de Serra Rasga Chinelo, das 16h às 21h30, na sexta-feira (23). No sábado (24), as atrações serão Forró Danço Quente e Tio Geraldo, das 16h às 20h.

A programação dos festejos juninos encerra no Polo Curado II com duas noites de shows. Dia 30, se apresentam Forró Sambado com participação de Leto do Cavaco, Banda Lumiar e Carla Virada. Em 1º de julho, a despedida ficará por conta do Trio Pé de Serra Os Parceiros do Forró, Eduarda Alves e Forró da Vaqueirama.



Festival de quadrilhas



Além dos shows nos polos de eventos, Jaboatão terá mais uma edição do tradicional Festival de Quadrilhas. Entre os dias 28 e 30 deste mês, 12 equipes disputarão o título no pavilhão do Parque da Cidade. Nos dois primeiros dias acontecerão as etapas classificatórias para a final do dia 30. A quadrilha vencedora receberá o prêmio de R$ 13 mil e a vice-campeã ganhará R$ 9 mil. As premiações de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 3 mil serão pagas às 3ª, 4ª e 5ª colocadas, respectivamente. Mas também terá muito forró com Allan Carlos, Emerson 7K, Forró Kabra Bão, Forró Balançar, Gel e Seus Manos e Cheyla Vem Swingar.

Painel

Um grande painel com temática armorial, que valoriza as tradições regionais, foi instalado no Complexo Administrativo, nesta quinta-feira (8). O painel foi confeccionado pelos estudantes da Escola Municipal de Tempo Integral São Sebastião: Maria Antônia, Natália Marques, Gabriel Santos, Breno Emanuel e Kauã Francisco. O trabalho foi coordenado pelos professores Cláudio Nunes e Ailton Brisa. O painel ficará exposto no Complexo durante todo o período junino.

