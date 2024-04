Jaboatão dos Guararapes iniciará vacinação contra a dengue na quinta-feira (11)

A- A+

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, iniciará, nesta quinta-feira (11), a vacinação contra a dengue.



No primeiro momento, serão vacinadas crianças de 10 a 11 anos. A aplicação do imunizante ocorrerá em 18 locais espalhados pelo município (confira lista ao fim do texto).



De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, o atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, por demanda espontânea.



Nos locais, pais e responsáveis devem apresentar o próprio documento de identificação, além de documento oficial com foto, CPF ou cartão SUS da criança.



Na última sexta-feira (5), Pernambuco recebeu lote com 72.020 doses de vacina contra a dengue, que começaram a ser distribuídas nesta segunda (8), para 20 municípios beneficiados, que ficarão responsáveis pela organização, estratégia e início da imunização.



Dos 20 municípios, até o momento, somente a cidade de Jaboatão definiu e divulgou data para começo da vacinação contra a dengue.

Diferente da estratégia federal, que abrange a população de 10 a 14 anos, o público-alvo em Pernambuco são crianças entre 10 e 11 anos.



Novos grupos só devem ser contemplados quando uma maior quantidade de vacinas for enviada pelo Ministério da Saúde.



"O Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) direcionou a 1ª dose (D1), em Pernambuco, para esta faixa etária, com o intuito de ampliar o número de municípios no acesso ao imunobiológico, diante da quantidade limitada de doses recebidas neste momento", afirmou a Secretaria Estadual de Saúde.



Além de Jaboatão, foram beneficiados com o primeiro lote de vacinas Recife, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Abreu e Lima, Olinda, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Moreno, Vitória de Santo Antão, Chã Grande, Chã de Alegria, Glória do Goitá, Pombos e Fernando de Noronha.



Confira unidades de saúde de Jaboatão que aplicarão o imunizante contra a dengue:

Jaboatão Centro

Unidade Básica Tradicional (UBT) Amélia Lucena

Unidade de Saúde da Família (USF) Lote 92

USF Socorro



Cavaleiro

UBT Mário Santiago

Policlínica Cônego Pedro de Souza Leão

USF Jardim Monteverde



Curado

Policlínica Manoel Calheiros

USF Curado I



Muribeca

UBT Muribeca dos Guararapes

USF Odorico Melo



Prazeres

Policlínica Carneiro Lins

USF Massaranduba do Campo

USF Comportas



Praias

USF Parque da Barra

USF Catamarã

USF Vietnã



Guararapes

USF Nova Descoberta

USF Guararapes.

