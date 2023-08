Jaboatão dos Guararapes: jovem 14 anos é amordaçado, enforcado e morto por facada na Funase

Um adolescente de 14 anos foi morto, nesta quinta-feira (11), por outros seis adolescentes que, assim como ele, estavam cumprindo medida socioeducativa na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O espaço tem capacidade para 72 jovens e só 46 vagas estão ocupadas.

Ele foi enforcado com um lençol da instituição, os seus braços foram amarrados ao tronco e seu rosto coberto por um tecido laranja. Imobilizado, o jovem também recebeu um golpe de faca no pescoço.

Segundo um agente socioeducativo da Funase, que terá sua identidade preservada, a vítima havia chegado há pouco na Funase, apresentava um bom comportamento e não tinha brigado com nenhum outro “interno”.

Os seis adolescentes foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, onde responderão por ato infracional correspondente ao assassinato.

O que diz a Funase

Por meio de uma nota, a Fundação se pronunciou sobre o ocorrido. Confira abaixo na íntegra.

“Um socioeducando que cumpria medida na Casa de Acolhimento Socioeducativo (Case) de Jaboatão dos Guararapes faleceu na unidade nesta quinta-feira. A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) lamenta o ocorrido e, de imediato, instituiu um processo de sindicância com o objetivo de apurar os fatos. A Polícia Civil esteve na unidade para fazer as investigações iniciais e a Corregedoria, Coordenação de Segurança e Gerência de Inteligência da Funase estão acompanhando o caso e colaborando com as investigações”, trouxe o comunicado.