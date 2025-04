Jaboatão dos Guararapes, na RMR, começa a aplicar a vacina Influenza Trivalente

A- A+

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), iniciou a vacinação contra a Influenza Trivalente. A ação da prefeitura se antecipa ao Ministério da Saúde, que coordena a estratégia e iniciará seu processo de vacinação na próxima segunda (7).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os primeiros a serem vacinados são os idosos nas Instituições de Longa Permanência (ILPIs), que são 24 unidades no município. Equipes profissionais de cada instituição que também terão prioridade.

“Nessa ocasião, a gente vacina os idosos e a equipe profissional que trabalha em cada ILPI, em cada unidade, para que o contato deles, da equipe profissional das ILPIs com os idosos, todos estejam protegidos”, frisou a secretária de Saúde do município, Zelma Pessôa.

Vacinação contra a Influenza

A ação de vacinação contra a Influenza Trivalente do município também acontece no próximo sábado (5) e domingo (6), durante a Ação Cívico-Social (Aciso) no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, das 8h às 16h. Também haverá ações com unidades móveis da Prefeitura.



Quando o calendário nacional de vacinação contra a Influenza Trivalente, implementado pelo Ministério da Saúde, tiver início, no dia 7 de abril, todas as Unidades de Saúde de Jaboatão estarão vacinando crianças de seis meses a menos de seis anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes

“O Ministério da Saúde vai abrir oficialmente. Não é mais campanha, é uma estratégia de vacinação, porque, como agora entrou no calendário, mesmo que de uma vez, a vacina da influenza não é mais campanha, é estratégia de vacinação”, explicou o prefeito Mano Medeiros.

Grupos prioritários

Além disso, a imunização contra a Influenza também acontecerá como estratégia especial para grupos prioritários, como: puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso.



Também serão vacinados contra a Influenza trabalhadores portuários e dos correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e outras condições clínicas especiais.

