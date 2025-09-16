Com ecobarreira e mutirão, Jaboatão realiza semana de alerta sobre poluição de rios e praias
As atividades começam nesta terça-feira (16) e seguem até o próximo sábado (20) no Espaço Vida Marinha (EVMar), na Praia de Piedade, e com a instalação de uma ecobarreira flutuante
A partir desta terça-feira (16), a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes realizará uma programação especial em alusão à Semana Mundial de Limpeza de Rios e Praias que seguirá até o próximo sábado (20).
O objetivo será conscientizar a todos sobre a preservação dos ecossistemas aquáticos e incentivar práticas sustentáveis. As atividades serão desenvolvidas no Espaço Vida Marinha (EVMar), na Praia de Piedade. Também haverá a implantação, na próxima quinta-feira (17), de uma ecobarreira flutuante no canal da Avenida José de Souza Rodovalho, próximo à Lagoa Olho d’Água.
A ecobarreira possui cerca de 20 metros de extensão e é formada por cem barris flutuantes, com a função de conter resíduos antes que cheguem à lagoa e, consequentemente, ao mar. O equipamento atuará na redução da poluição hídrica, proteção da fauna aquática e prevenção de enchentes, facilitando a coleta de resíduos, para mitigar os danos causados pelo acúmulo de lixo na Lagoa Olho d’Água.
“A preservação de rios e praias é fundamental para todos”, argumenta o prefeito Mano Medeiros. O município possui uma faixa de oito quilômetros de praias e é cortado por quatro grandes cursos de água doce.
Além da instalação, será realizada uma ação educativa com alunos da Escola Municipal Djalma Farias, reforçando a importância da preservação ambiental e do descarte correto de resíduos.
Leia também
• Túnel da Abolição amanhece alagado pelo segundo dia consecutivo
• Jogos de azar, extorsão e morte em operação: SDS expulsa 5 PMs por crimes
• Concurso da Câmara dos Deputados é autorizado; confira cargos e atribuições
Atividades educativas
O EVMar sediará atividades educativas voltadas para as escolas da rede municipal e abertas ao público. A programação contará com exposições, oficinas, experiências científicas e interações que abordam o impacto do lixo no meio ambiente e a importância do engajamento da sociedade na redução da geração de resíduos.
No sábado (20), ocorrerá o grande mutirão de limpeza em celebração ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Mares, na Praia de Piedade. A concentração começará às 8h na Arena Verão Pernambuco, com atividades como aquecimento com zumba, palestras de orientação e a coleta e classificação dos resíduos.
Todos os resíduos recolhidos serão destinados às cooperativas vinculadas ao Programa de Coleta Seletiva do município, fortalecendo a política de sustentabilidade e inclusão social.
A iniciativa contará com a participação de instituições de ensino superior, organizações sociais, associações ambientais, grupos comunitários e empresas parceiras para maior alcance e relevância das atividades. Durante o evento, também serão disponibilizadas oficinas de educação ambiental e brincadeiras para os participantes.
Semana de Atividades no EVMar (16 a 20 de setembro):
Terça-feira (16)
Painel do Tempo: exposição de resíduos coletados em praia/manguezal, classificados pelo tempo de decomposição.
Quarta-feira (17)
Implantação da Ecobarreira Flutuante, na Av. José de Souza Rodovalho (final da Rua do Canal), a partir das 9h.
Árvore dos Compromissos: atividade de educação ambiental coletiva: cada visitante escreverá, em papel reciclado, uma ação pessoal para reduzir a geração de resíduos.
Quinta-feira (18)
Laboratório de Microplásticos: demonstração de formação de microplásticos; observação com lupa de areia/água locais; explicação dos impactos na cadeia alimentar marinha.
Sexta-feira (19)
Arte e Impacto Mural “Mar sem Lixo”: confecção de painel artístico com resíduos limpos, representando “A vida marinha que queremos proteger”. O painel será transformado em exposição permanente no EVMar.
Sábado (20)
Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias na Praia de Piedade
Horário: 08h00 às 12h00
Concentração: Arena Verão Pernambuco (Em frente ao Hospital da Aeronáutica)
Chegada: Espaço Vida Marinha (EVMar)
Com informações da assessoria.