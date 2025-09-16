A- A+

MEIO AMBIENTE Com ecobarreira e mutirão, Jaboatão realiza semana de alerta sobre poluição de rios e praias As atividades começam nesta terça-feira (16) e seguem até o próximo sábado (20) no Espaço Vida Marinha (EVMar), na Praia de Piedade, e com a instalação de uma ecobarreira flutuante

A partir desta terça-feira (16), a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes realizará uma programação especial em alusão à Semana Mundial de Limpeza de Rios e Praias que seguirá até o próximo sábado (20).

O objetivo será conscientizar a todos sobre a preservação dos ecossistemas aquáticos e incentivar práticas sustentáveis. As atividades serão desenvolvidas no Espaço Vida Marinha (EVMar), na Praia de Piedade. Também haverá a implantação, na próxima quinta-feira (17), de uma ecobarreira flutuante no canal da Avenida José de Souza Rodovalho, próximo à Lagoa Olho d’Água.



A ecobarreira possui cerca de 20 metros de extensão e é formada por cem barris flutuantes, com a função de conter resíduos antes que cheguem à lagoa e, consequentemente, ao mar. O equipamento atuará na redução da poluição hídrica, proteção da fauna aquática e prevenção de enchentes, facilitando a coleta de resíduos, para mitigar os danos causados pelo acúmulo de lixo na Lagoa Olho d’Água.



“A preservação de rios e praias é fundamental para todos”, argumenta o prefeito Mano Medeiros. O município possui uma faixa de oito quilômetros de praias e é cortado por quatro grandes cursos de água doce.



Além da instalação, será realizada uma ação educativa com alunos da Escola Municipal Djalma Farias, reforçando a importância da preservação ambiental e do descarte correto de resíduos.

Atividades educativas

O EVMar sediará atividades educativas voltadas para as escolas da rede municipal e abertas ao público. A programação contará com exposições, oficinas, experiências científicas e interações que abordam o impacto do lixo no meio ambiente e a importância do engajamento da sociedade na redução da geração de resíduos.



No sábado (20), ocorrerá o grande mutirão de limpeza em celebração ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Mares, na Praia de Piedade. A concentração começará às 8h na Arena Verão Pernambuco, com atividades como aquecimento com zumba, palestras de orientação e a coleta e classificação dos resíduos.

Todos os resíduos recolhidos serão destinados às cooperativas vinculadas ao Programa de Coleta Seletiva do município, fortalecendo a política de sustentabilidade e inclusão social.



A iniciativa contará com a participação de instituições de ensino superior, organizações sociais, associações ambientais, grupos comunitários e empresas parceiras para maior alcance e relevância das atividades. Durante o evento, também serão disponibilizadas oficinas de educação ambiental e brincadeiras para os participantes.

Semana de Atividades no EVMar (16 a 20 de setembro):



Terça-feira (16)

Painel do Tempo: exposição de resíduos coletados em praia/manguezal, classificados pelo tempo de decomposição.

Quarta-feira (17)

Implantação da Ecobarreira Flutuante, na Av. José de Souza Rodovalho (final da Rua do Canal), a partir das 9h.



Árvore dos Compromissos: atividade de educação ambiental coletiva: cada visitante escreverá, em papel reciclado, uma ação pessoal para reduzir a geração de resíduos.



Quinta-feira (18)

Laboratório de Microplásticos: demonstração de formação de microplásticos; observação com lupa de areia/água locais; explicação dos impactos na cadeia alimentar marinha.



Sexta-feira (19)

Arte e Impacto Mural “Mar sem Lixo”: confecção de painel artístico com resíduos limpos, representando “A vida marinha que queremos proteger”. O painel será transformado em exposição permanente no EVMar.



Sábado (20)

Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias na Praia de Piedade

Horário: 08h00 às 12h00

Concentração: Arena Verão Pernambuco (Em frente ao Hospital da Aeronáutica)

Chegada: Espaço Vida Marinha (EVMar)

Com informações da assessoria.

