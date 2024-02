A- A+

JUSTIÇA Jaboatão dos Guararapes: primeira audiência do caso do juiz morto dentro do carro é realizada; veja Sessão, fechada à imprensa, foi presidida pela juíza Roberta Barcala Baptista Coutinho

A 1ª Vara Criminal do município do Jaboatão dos Guararapes, situado na Região Metropolitana do Recife (RMR), realizou, nesta quarta-feira (28), a primeira audiência de instrução do caso do juiz de Direito, Paulo Torres Pereira da Silva.

Ele pertencia à 21ª Vara Cível da Comarca do Recife e foi morto com um tiro atrás da orelha esquerda enquanto dirigia o seu carro, um modelo WR-V da marca Honda, em Cadeias, nas proximidades da sua casa. Clique aqui para relembrar o caso.

Esse primeiro momento aconteceu das 9h às 13h, foi fechado à imprensa e teve na presidência a juíza Roberta Barcala Baptista Coutinho. Até o momento, foram ouvidas sete testemunhas arroladas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Os advogados de defesa dos suspeitos irão substituir as três testemunhas arroladas por declaração de conduta e também solicitou a oitiva (escuta) de mais um policial como testemunha referida na segunda audiência do proceso, marcada para o dia 27 de março, às 11h.

Para o segundo momento, também são esperados interrogatórios dos cinco réus: Marcos Vinícius Santana da Silva, Kauã Vinícius Alves da Rocha, Yuri Romenique Alves da Silva, Alcides da Silva Medeiros Júnior e Esdras Ferreira de Lima.

