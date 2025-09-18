A- A+

Educação Jaboatão receberá aulas de Educação de Jovens e Adultos da Fundação Bradesco em 2026 Turmas terão início em janeiro e serão ofertadas durante o período noturno para maior flexibilidade dos estudantes

A Fundação Bradesco vai retomar a oferta de turmas da Educação para Jovens e Adultos (EJA) em oito unidades da instituição no país.



Entre as escolhidas, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, é uma das cidades que receberão o curso gratuito, a partir de janeiro de 2026.

Os interessados devem se inscrever presencialmente até o dia 31 de outubro, nas secretarias das escolas participantes. A sede de Jaboatão dos Guararapes está localizada na Rua Manoel Carneiro Leão, nº 1457, no bairro de Dois Carneiros.

Outros municípios que fazem parte da iniciativa são: Osasco (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Natal (RN), São Luís (MA), Teresina (PI) e Manaus (AM).

Podem participar pessoas a partir de 15 anos que desejam concluir o Ensino Fundamental II e de 18 anos que têm o objetivo de concluir o Ensino Médio. Não há limite de idade para a EJA, o que permite que pessoas de qualquer idade possam concluir os seus estudos. O certificado é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).



As aulas terão início em janeiro de 2026 e serão ofertadas no período noturno, para dar mais flexibilidade para quem precisa conciliar estudos, trabalho e demais responsabilidades, respeitando as necessidades do público adulto.

Segundo dados do último Censo Escolar, a EJA perdeu quase 200 mil matrículas no Brasil em apenas um ano, chegando a 2,39 milhões de alunos, o menor patamar desde o início da série histórica, em 2007.

“Ainda que a volta aos estudos seja um desafio para jovens, adultos e idosos, sabemos que a elevação da escolaridade amplia as possibilidades de participação em diversas esferas da vida social, como o mundo do trabalho. O desenvolvimento de práticas letradas também favorece o acompanhamento da vida escolar de filhos e netos, o que é um desejo de muitas pessoas que procuram a EJA. Além disso, a escola representa a vivência de um novo espaço de interação social”, reforça Fernando Frochtengarten, gerente de Educação Continuada da Fundação Bradesco.

Nos últimos quatro anos, a modalidade encolheu em mais de 600 mil estudantes. No entanto, o Brasil ainda tem mais de 72 milhões de adultos sem a educação básica completa, o que evidencia a urgência de iniciativas que favoreçam a retomada dos estudos e a inclusão social.

“A Fundação Bradesco retoma a EJA com a convicção de que é possível transformar as estatísticas da demanda potencial pela EJA em oportunidades reais. Queremos apoiar cada estudante que decide voltar a estudar, porque sabemos que isso impacta não apenas sua trajetória, mas também a de sua família, sua comunidade e a sociedade como um todo”, afirma Fernando.

Segundo o especialista, a proposta curricular da Fundação Bradesco foi construída a partir do diálogo com gestores, professores, famílias e comunidades.

“O currículo nasce de uma análise aprofundada das realidades locais, de modo que as práticas educacionais dialoguem com as necessidades dos estudantes”, explica.

Com informações da assessoria.

Veja também