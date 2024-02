Jaboatão dos Guararapes registra público maior que 800 mil pessoas no Carnaval

A- A+

O fim do Carnaval chega com a Quarta-feira de Cinzas (14) e contabilização de público pelos municípios. Em Jaboatão dos Guararapes a gestão registrou mais de 800 mil foliões e uma renda movimentada de R$ 150 milhões. A rede hoteleira registrou uma ocupação de 95% dos seus leitos durante a Folia de Momo.

Somente a prefeitura empregou mais de três mil trabalhadores, efetivos e contratados, encarregados de diversas funções para garantir a limpeza, segurança, saúde e infraestrutura.

"Foi uma festa linda, organizada, tranquila. Só ouvi elogios por parte da população, dos artistas, dos carnavalescos. E quero agradecer a todos os servidores e trabalhadores em geral que tornaram esse evento possível, inclusive nossos parceiros, como a Polícia Militar. O trabalho de segurança foi muito bom e não registramos nenhuma ocorrência grave. Parabéns a todos, sobretudo à população que soube se divertir em clima de alegria e harmonia", afirmou o prefeito Mano Medeiros.

Centenas de blocos e agremiações, artistas e grupos de maracatus se apresentaram no maior carnaval realizado no município, segundo a gestão. Foram sete polos instalados, quatro fixos e três itinerantes.



A Prefeitura do Jaboatão fez mais de 290 contratações artísticas, sendo 93% desse total composta por artistas do município, priorizando o resgate da cultura local.

Diariamente, 300 agentes de limpeza estavam a postos, recolhendo o lixo antes e após os eventos. Mais de 54 toneladas de resíduos foram recolhidas, além de 26 mil quilos de volumosos (madeiras, metralhas entre outros) descartados pela população nos locais em que iria ter blocos transitando.

Equipes da coleta seletiva recolheram quase 400 quilos de materiais recicláveis, que vão gerar renda para as cooperativas locais.

Com serviço de plantão em todos os polos, a Secretaria de Saúde realizou o atendimento de 41 pessoas. Todas as ocorrências foram de baixa complexidade.

O Procon Jaboatão manteve uma estrutura de atendimento funcionando 24 horas durante o carnaval. As equipes registraram 1.527 atendimentos e procederam a liberação de 533 alvarás de autorização sonora para os blocos.

A Secretaria de Assistência Social do Jaboatão executou ação de sensibilização para evitar a venda de bebidas alcoólicas a jovens com idades inferiores a 18 anos. Mais de 17 mil foliões e 11 comerciantes foram abordados e orientados. No Plantão dos Conselheiros Tutelares foram registradas 13 ocorrências, a maioria de crianças perdidas, todas localizadas.

O Centro Maristela Just funcionou em regime de plantão durante a folia e realizou ação de sensibilização para mais de 10 mil pessoas sobre o combate à violência contra a mulher em todos os polos, registrando dois casos no período.

A prefeitura também disponibilizou um camarote acessível com capacidade para 25 pessoas com deficiência. Para esclarecer a população, a Secretaria de Assistência Social promoveu um trabalho de sensibilização com mais de 700 pessoas sobre a questão do capacitismo em relação às pessoas com deficiência.

