Trânsito Jaboatão dos Guararapes: sinistro entre carro e caminhão na BR-232 deixa três pessoas feridas Acidente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (10), no km 11 da via, Sentido Recife

Um sinistro entre um carro e um caminhão deixou três pessoas feridas por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira (10), no km 11 da BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na pista sentido Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um automóvel do modelo Celta, que estava parado no acostamento com o pisca-alerta ligado, foi atingido na parte de trás por um caminhão.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do caminhão alegou ter sido trancado por outro veículo e precisou desviar para o acostamento da via.

Caminhão bateu na traseira de carro e causou sinistro no km 11 da BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Foto: PRF/Divulgação

A PRF também informou que três passageiros do Celta ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde.

Os motoristas do carro e do caminhão não se feriram. Os dois condutores realizaram o teste do bafômetro e obtiveram resultado normal.



O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.



