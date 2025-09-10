Jaboatão dos Guararapes: sinistro entre carro e caminhão na BR-232 deixa três pessoas feridas
Acidente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (10), no km 11 da via, Sentido Recife
Um sinistro entre um carro e um caminhão deixou três pessoas feridas por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira (10), no km 11 da BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na pista sentido Recife.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um automóvel do modelo Celta, que estava parado no acostamento com o pisca-alerta ligado, foi atingido na parte de trás por um caminhão.
Leia também
• MPPE, Apevisa e Vigilância Sanitária interditam clínicas em Jaboatão dos Guararapes
• Recife: Justiça proíbe dono de apartamento de alugar imóvel por curta temporada em plataformas
• Carga ilegal de madeira é apreendida na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes
Ainda de acordo com a PRF, o motorista do caminhão alegou ter sido trancado por outro veículo e precisou desviar para o acostamento da via.
A PRF também informou que três passageiros do Celta ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde.
Os motoristas do carro e do caminhão não se feriram. Os dois condutores realizaram o teste do bafômetro e obtiveram resultado normal.
O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.