Jaboatão: duas crianças e um jovem de 19 anos são baleados em Jardim Jordão; suspeito é preso

Duas crianças e um jovem de 19 anos foram baleados em uma residência no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu nesse domingo (20), na comunidade do Cajá, segundo informou a Polícia Militar de Pernambuco, que enviou equipes do 6º BPM à ocorrência.



"A equipe foi informada de que uma criança havia sido baleada. Ao chegar no local, o efetivo tomou conhecimento de que duas crianças e um adulto foram vítimas de disparos de arma de fogo", afirmou a corporação.

As idades das crianças não foram informadas pela polícia. Uma delas foi levada ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.



A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com a unidade para obter informações sobre o estado de saúde da vítima.



O suspeito do crime, de 49 anos, foi identificado e preso pelos agentes, e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e está à disposição da Justiça.

