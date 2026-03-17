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CORREIOS Jaboatão e Olinda ganham pontos de coleta dos Correios; confira endereços e horários Unidades em Vila Rica e Rio Doce ampliam rede de atendimento no estado

Os Correios inauguraram na segunda-feira (16), mais dois pontos de coleta em Pernambuco, ambos na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Um dos pontos fica em Jaboatão do Guararapes, no bairro Vila Rica, e o outro em Olinda, no bairro de Rio Doce, ampliando a rede de atendimento para os moradores da região.

A iniciativa faz parte do projeto nacional de expansão dos pontos alternativos, que busca aproximar os serviços postais da população e reduzir deslocamentos para envio e retirada de encomendas. Com essas inaugurações, os Correios passam a contar com 14 pontos de coleta em todo o estado.

Com os novos pontos, os clientes terão mais agilidade, evitando percorrerem longas distâncias até uma agência tradicional. Além disso, os espaços oferecem uma solução prática para quem não pode receber encomendas em casa. Agora, será possível optar por retirar a encomenda diretamente no ponto de coleta, pela opção "Clique & Retire".

Além disso, a iniciativa também fomenta o comércio local, visto que o modelo de loja compartilhada permite que empreendedores aproveitem sua estrutura existente com baixo investimento e obtenham vantagens, como aumento do fluxo de pessoas, maior visibilidade e incremento nas vendas.

Horário de funcionamento

O ponto de coleta de Vila Rica terá atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h45 às 17h.

Já o de Rio Doce funcionará das 9h às 18h e também aos sábados, das 9h às 13h.

Credenciamento e pontos de coleta

O credenciamento de novos parceiros em Pernambuco continua aberto para os municípios de Camaragibe, Caruaru, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Petrolina, Recife e Santa Cruz do Capibaribe. Outras informações sobre as regiões de interesse e como se credenciar estão no site dos Correios.

Já para encontrar o ponto de coleta mais próximo, acesse o serviço "Busca Agência", no site da estatal.

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