Jaboatão e Paulista iniciam, na segunda (27), vacinação com imunizante bivalente contra a Covid-19

Após o Governo de Pernambuco anunciar a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (27), municípios informaram sobre a imunização. Na Região Metropolitana do Recife (RMR), Jaboatão dos Guararapes e Paulista iniciam também o uso da vacina na segunda. Recife começou a vacinação com o imunizante já nesta sexta-feira (24).



Jaboatão recebeu um total de 12.294 doses. Nessa fase inicial, o público-alvo são pessoas com mais de 70 anos, idosos em instituições de longa permanência, trabalhadores que atuam nessas referidas instituições, imunossuprimidos (pacientes renais crônicos, pessoas com HIV, câncer), dentre outros grupos.



Quando for tomar a vacina, o morador deve estar munido de CPF ou cartão do SUS, documento com foto e comprovante de residência. Para ter direito à vacina bivalente, a pessoa precisa ter, pelo menos, sido vacinada com duas doses ou mais da vacina monovalente ou dose única da marca Jansen. Os pontos de vacinação em Jaboatão e dias de atendimento nas unidades de saúde, podem ser obtidas por meio do site deolhonaconsulta.jaboatao.pe.gov.br ou pelo aplicativo deolhonaconsulta.



Em Paulista, a vacinação será por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento, em qualquer uma das unidades listadas no cronograma da Coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI) de Paulista. [Confira o cronograma um pouco abaixo]



O município recebeu 6180 doses do imunizante. O público alvo, nesta primeira fase, são de moradores de 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas; com o requisito de que esteja com o esquema vacinal completo para tomar essa nova dose.



Cronograma da vacinação em Paulista:

Segunda-feira

Centro de Saúde Sebastião Amaral

Rua 2° Travessa General Canabarros, S/n;

Usf Vila Torres Galvão

Rua Frei Caneca, 56 - V. Torres Galvão;

Usf José Borges I e II

Av. 2, 113 - Alameda;

Usf Chega Mais

Rua Portugal, 55 - Lot. Conceição;

Terça-feira

Usf Elzanir Ferreira/paratibe II

Av. Lindolfo Collor, 1409 - A. Lundgren / Paratibe;

Usf Rural II

Granja Rodrigo, Rua Arlinda Pereira de Santana, Mumbeca;

Centro de Saúde Medeiros Dantas

Av. João Paulo II, S/n - Mirueira

Policlínica Correia Mandú

Av. B, 955-1175 - Maranguape II;

Usf Edgar Alves I

Rua Castelo Branco, S/n - Eng. Maranguape;

Usf Jurandir Freire II

Rua 105, S/n - Jardim Maranguape

Usf Maranguape 1a e 1b



Rua 22, 55 - Maranguape I.

Quarta-feira

Policlínica Hélio Inácio

Rua 63, S/n – Jardim Paulista Baixo;

Usf Rural I

Estrada do Visgueiro, 43 - Mata do Ronca;

Usf Pau Amarelo

Rua Dr. José Maurício, 246 - Pau Amarelo;

Usf São Pedro

Rua Lagoa dos Gatos, S/n - Janga;

Usf Dom Helder

Rua Nossa Senhora do Carmo, S/n - Conj. Praia do Janga, (terminal de Ônibus);

Usf Nobre

Rua do Nobre, S/n - Nobre.

Quinta-feira

Policlínica Adolfo Speck

Rua Mimoso, 35 - Artur Lundgren I;

Usf Miguel Rufino

Rua Dom Pedro I, 250 - Vila Torres Galvão;

Usf MaranguapeI I b

Av. F, 142 - Maranguape Ii;

Usf Quirino Ribeiro

Rua Atena, 296 - Conceição;

Usf Jardim Paulista Iv

Rua 106, 196 - Jd. Paulista Baixo;

Usf Ana Nery (maria Farinha)

Avenida José Pereira de Amorim, S/n - Maria Farinha.

Sexta-feira

Usf Jardim Paulista Baixo Iii

Rua 101, 25 - Jardim. Paulista Baixo;

Usf Fragoso I

4ª Travessa Agamenon Magalhães - Sítio Fragoso;

Usf Prazeres I e II

Av. a, 138a - Maranguape Ii;

Usf Marcelo Dias

Avenida Procurador Pedro Jorge, Sn, Janga;

Usf Nossa Senhora Aparecida

Rua Altinho, 60 - Janga.



