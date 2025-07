A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: empresário é morto a tiros por motociclista no bairro de Piedade; vídeo mostra ação Crime aconteceu no início da tarde dessa quarta-feira (16), na rua Padre Manoel da Cunha

Um empresário de 47 anos foi morto a tiros no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu no início da tarde dessa quarta-feira (16), na rua Padre Manoel da Cunha, via onde a vítima mantinha uma oficina mecânica.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o empresário, que estava em um moto, é cercado por outro motociclista, que o derruba do veículo, atira contra ele e foge em seguida.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o corpo da vítima foi encontrado em via pública com ferimentos de arma de fogo e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

Não há informações sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento.



O homicídio foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.



"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", afirmou a PCPE.

